Gmahte Wiener Wiesn? Wovor die SPÖ zittert

Die SPÖ Wien hat ein Luxusproblem: Niemand zweifelt daran, dass die machtverwöhnte Landespartei bei der Wahl am Sonntag in einer Woche Platz eins verteidigen kann und der nächste Bürgermeister wieder Michael Ludwig heißen wird.

Zu schwach sind die Gegner, zu verhalten-positiv die Stimmung in der Stadt.

„Ludwig g’winnt eh“, bringt die KPÖ die Gemütslage der Bundeshauptstadt auf einem Plakat auf den Punkt. Was wie die Resignation einer Kleinpartei wirkt, ist auf den zweiten Blick eine logische Strategie: In früheren Duellen zwischen SPÖ und FPÖ um die Vorherrschaft in der Stadt sind kleinere Listen oft unter die Räder gekommen. Aus Angst vor einem FPÖ-Bürgermeister haben sich kommunistische, grüne und teils auch bürgerliche Sympathisanten hinter der SPÖ versammelt.

2025 ist das anders. Die Freiheitlichen werden zwar laut allen veröffentlichten Umfragen mit deutlichen Zugewinnen den zweiten Platz holen, können aber Ludwig nicht gefährlich werden. Bei den Sozialdemokraten geht deshalb die Angst vor einer schwachen Mobilisierung um – und vor einem möglichen Worst-Case-Szenario, was die zukünftigen Koalitionsoptionen in der Stadt angeht.

„Es ist den anderen Parteien gelungen, die SPÖ bereits im Vorfeld zum Sieger zu erklären. Das stimmt so aber nicht“, sagt ein gut vernetzter Roter zu profil. Was er meint: Weil alle von einem Wahlsieg der SPÖ ausgehen, bringen sich die kleineren Parteien geschickt als bestmöglicher Juniorpartner in Stellung. „Wer Rot-Grün will, wählt diesmal Grün“, heißt es etwa in einem Inserat mit Grünen-Spitzenkandidatin Judith Pühringer.

Aus Sicht der Kleinen geht es nur mehr darum, wer der SPÖ den richtigen Drall gibt. Mehr Öko, mehr Bildung oder mehr Sicherheit? Die SPÖ hadert mit der Dynamik des Wahlkampfs: Bei der fiktiven Bürgermeisterdirektwahl-Frage erreicht Amtsinhaber Ludwig Werte jenseits der 50 Prozent. Seine Partei kann davon nur träumen. Im Endspurt des Wahlkampfs versuchen die Roten, ihre Kampagne maximal auf den Stadtchef zuzuschneiden. Der Claim: “Wer Ludwig will, wählt SPÖ.” Ob das verfängt?

Die FPÖ ist bei den Koalitions-Planspielen außen vor. Rot-Blau ist in Wien undenkbar. Bei Bier und Frankfurter plaudert ein hochrangiger FPÖ-Funktionär das Lieblingsszenario der Partei aus: dass sich ohne die Freiheitlichen keine Zweier-Koalition in der Stadt bilden lässt. Dann müsste Ludwig ein wackeliges Dreier-Bündnis schmieden.

Wäre das arithmetisch überhaupt möglich? Durchaus.

Aktuell haben SPÖ und Neos mit ihrer „sozialliberalen Fortschrittskoalition“ (Eigenbezeichnung) in Summe 54 der 100 Landtagsmandate. Die SPÖ könnte derzeit auch mit jeder anderen Partei, also ÖVP, Grünen und FPÖ, eine Mandatsmehrheit bilden.

Doch nach dem 27. April könnte das anders sein, und das liegt unter anderem an der KPÖ.