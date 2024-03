Greenwashing: Dieser Mann jagt Unternehmen wegen falscher Werbeclaims

Wie sich Marketingstrategien verändern

profil traf Fink in seinem Büro in der Nähe vom Wiener Naschmarkt. Im Gespräch zieht er Bilanz über das Projekt im Hinblick auf weitere geplante Greenwashing-Klagen und erklärt, worauf Menschen bei ihrem Einkauf achten sollen – Unternehmen haben inzwischen neue Methoden gefunden, Klimafreundlichkeit vorzutäuschen.

Es ist schwierig, Unternehmen aufgrund von Greenwashing in die Pflicht zu nehmen: Bis vergangenes Jahr gab es in Österreich keine Gesetze diesbezüglich. Die Verbraucherschützer fanden jedoch ein Schlupfloch: Wenn ein Unternehmen etwas Unwahres behauptet, verschafft es sich unfaire Vorteile gegenüber seiner Konkurrenz. Fachleute bezeichnen diese Praktik als unlauteren Wettbewerb. Das erste Greenwashing-Urteil in Österreich ging gegen die Brau Union. Sie bewarb Gösser-Bier sowohl auf der Verpackung als auch in der Fernsehwerbung als „CO2 neutral gebraut“.

In seinen ersten Jahren hat sich der Greenwashing-Check dem Thema Fliegen gewidmet. Angefangen hat alles mit einem Check der ungarischen Billigfluglinie Wizz Air, die mit dem Slogan „Europas Airline mit dem kleinsten CO2-Fußabdruck“ warb. Finks Einschätzung: Eine Airline mit Flugzeugtanks voller Kerosin, die für Klimaschutzv wirbt, ist eindeutig Greenwashing.

So sollte in der österreichischen Flugbranche eine „richtungsweisende“ Klage folgen, wie Fink betont. Der VKI hatte im Auftrag des Sozialministeriums die Austrian Airlines AG (AUA) wegen der Bewerbung von Flügen als CO2-neutral geklagt. Das Landesgericht (LG) Korneuburg gab dem VKI recht und verurteilte die AUA-Werbung als irreführende Geschäftspraktik. Schnell wurde das Urteil international aufgegriffen: „Airlines aus Afrika bis aus den USA wissen seitdem, mit so einem Claim wird es in Europa schwierig.“