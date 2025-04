Heinz-Christian Strache: Wahlkampf unter der Brücke

Wien-Liesing, Station Alterlaa, unter der U-Bahn-Brücke. Hackler in Blaumännern schlurfen heimwärts, tätowierte Frauen mit Kinderwagen hasten über den Zebrastreifen, ältere Pärchen in Jogginghosen flanieren, zwei serbische Burschen spitzen auf die blau gefärbten Ostereier, die auf Heinz-Christian Straches Wahlkampfstand drapiert sind; „wegen der Proteine“, sagt der größere der beiden.

Straches politisches Geschick fußt auf dieser intuitiven Beislmentalität. Für manche ist er hier eine Art Pop-up-Beichtvater: Eine ältere Dame vertraut ihm an, dass sie keine Gemeindewohnung bekommen kann, weil sie nirgends gemeldet ist. Ein Mann mittleren Alters schwärmt von seiner Kindheit in Alterlaa; eine junge Frau erzählt von ihrem neuen Freund, der bei Wiener Wohnen arbeitet, und davon, dass sich die Ausländer nicht benehmen und jedem, der sie zurechtweist, Ausländerfeindlichkeit vorwerfen. Strache sagt gar nicht viel. Er hört vor allem zu. Da und dort ein „schrecklich“, dann ein „Wahnsinn“, ein Schulterklopfen.

Vor zehn Jahren erreichte die Wiener FPÖ mit Strache an der Spitze 30,8 Prozent der Stimmen und damit das historisch beste blaue Ergebnis bei einer Wiener Wahl. Diesmal muss Strache, aus seiner früheren Partei hinausgeschmissen, um den Einzug in den Gemeinderat an U-Bahn-Ausgängen wie diesem um jede einzelne Stimme kämpfen. Und das tut er vornehmlich in Liesing, Favoriten, Donaustadt und vor allem Floridsdorf, also in den klassischen blauen Battlegrounds.

Ein Radfahrer empört sich lautstark, als er Strache beim Herannahen erblickt: „Welcher Trottel sponsert Sie?“, brüllt er. Und: „An Ihrer Stelle würde ich unterirdisch gehen.“ Das Gekeife perlt an Strache ab. Die meisten hier sind sowieso, zumindest moralisch, Team HC. In vielen Menschen, Autochthonen wie Migranten, rührt Strache etwas. Sein Schicksal hat etwas Tragisches.

Ihm fliegen die Herzen zu, auch wenn er zuweilen seine Leiden überinszeniert, wie auf Social Media, wo er seinen „Fall“ nach der Ibiza-Affäre (oder „Ibiza-Falle“, wie er es zuweilen nennt) bei gedämmtem Licht betulich erzählt. Dennoch: Vielfach sagen die Liesinger, die hier in Alterlaa mit Strache reden, es sei „gemein“, was ihm nach Ibiza passiert ist: all die Gerichtsprozesse, der Rauswurf aus der eigenen Partei, der er sein ganzes Leben gewidmet hat.

© Nina Brnada © Nina Brnada „Ich hätte als Parteichef nicht zurücktreten dürfen.“ Im Nachhinein ist man meist schlauer. Heinz-Christian Strache hat die Vergangenheit gelehrt, dass er FPÖ-Chef hätte bleiben sollen.

Ein junger Student fragt Strache mit ehrlichem Interesse, wie es ihm geht. Es ist der eine Moment, in dem Straches Blickkontakt entgleitet, eher er ihn wieder aufnimmt und Sätze sagt wie: „Man muss nach vorn schauen.“ Viele sprechen dem einstigen Spitzenpolitiker Mut zu. „Sie schauen noch besser als im Fernsehen aus.“ Oder: „Ich finde Sie gut, egal, was die anderen sagen.“ Oder: „Ich mag Sie einfach so gern.“ Heinz-Christian Strache im Jahr 2025 ist wie ein Kippbild: Den einen erscheint er als serviler Politclown, der von Talkshow zu Talkshow tingelt und vom gerechten Karma für all seine hetzerische und skrupellose Politik ereilt wurde.

Die allermeisten hier in Alterlaa, denen er ein Feuerzeug reicht oder mit denen er für Selfies posiert, sehen in ihm einen fehlbaren Menschen aus Fleisch und Blut. Einen Gefallenen und Verlassenen. Jemanden, der womöglich nicht viel anders agiert als die anderen, aber eben erwischt wurde. Und nun dafür büßen muss. Straches Absturz ist für viele hier ein Paradebeispiel für die Ungerechtigkeit des Politsystems – und ja, auch ein bisschen des Lebens an sich.

Auf die Frage, ob es ein Fehler gewesen war, nach Ibiza zurückzutreten, sagt Strache: „Ich hätte als Parteichef nicht zurücktreten dürfen.“ Dass er fallengelassen wurde von den eigenen Leuten, die er so viele Jahre kannte, denen er vertraut hatte, das sei hart gewesen. Andererseits wird die FPÖ noch heute von Straches Chatverhalten verfolgt. Der steirische FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek musste etwa erklären, warum Strache ihn, damals als Verteidigungsminister, im März 2019 aufforderte: „alle unsere Leute in Führungskräfteebene festsetzen!!!“. Und die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt (es gilt die Unschuldsvermutung) gegen die einstige FPÖ-Regierungsmannschaft von Herbert Kickl abwärts wegen des Verdachts der Untreue, weil Strache seinen Ministern schrieb, wann sie in der Mediengruppe „Österreich“ werben sollten.

Die Entdeckung der Stoiker In der Zeit nach Ibiza habe er Mentaltraining gemacht, erzählt Strache. Und er habe begonnen, sich mit der Philosophie der Stoiker zu beschäftigen und mit dem Konzept der radikalen Akzeptanz: „Was man nicht ändern kann, muss man bedingungslos annehmen und akzeptieren“, sagt Heinz-Christian Strache. Viel Selbsterkenntnis, doch wenig Schuldeinsicht. Den jüngsten Bericht des „Standard“, wonach er unter anderem 3225,28 Euro für „Zigaretten und Süßigkeiten“ damals noch aus der blauen Parteikassa und somit aus Steuergeldern bezahlt haben soll oder 90.225,64 Euro für Urlaube sowie 9564,00 Euro für die Observation seiner ersten Frau, kommentiert er mit: Alles sei von der Partei genehmigt und entlastet worden. „Jörg Haider hatte jährlich ein weitaus höheres Budget für sich und sein Team genehmigt erhalten“, sagt Strache. Es sei nicht klar definiert, wofür die Parteienförderung verwendet werden darf, man sei sich keiner Schuld bewusst, heißt es aus dem Team HC Strache.

© Nina Brnada Blaue Eier © Nina Brnada Blaue Eier