Hitze-Metropolen

Wenn er alles, was sofort angepackt werden müsste, vor sich ausbreite, würde er am liebsten einpacken und heimgehen, gesteht er. Aber es gehe nur so, Schritt für Schritt.

Seit einem Dreivierteljahr ist Andreas Januskovecz vom Wiener Gemeinderat bestellter Klimadirektor. Damit steht er vor der Mammutaufgabe, die Zwei-Millionen-Stadt klimafit zu machen. Er ist direkt Bürgermeister Michael Ludwig und dem Magistratsdirektor der Stadt verantwortlich, in enger Abstimmung mit Umwelt-Stadtrat Jürgen Czernohorszky – eine recht unübliche Beamten-Konstruktion, möglicherweise ein genialer Schachzug, um im Hickhack von Interessen und Ideologien pragmatische Lösungen schneller durchzusetzen. Leicht hat es Januskovecz nicht: Vor zwei Wochen traf er Vertreter der Immobilienbranche, die in einer Debatte über Häuserdämmungen spitz fragten, wie er denn die Staatsoper dämmen wolle? „Auch die Oper hat eine oberste Decke, und die kann man dämmen“, so seine trockene Antwort.