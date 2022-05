Hupfer in der Hofburg: Fünf Punkte, die gegen Van der Bellen sprechen

Mit Sebastian Kurz verband Van der Bellen durchaus ein Vertrauensverhältnis, allerdings eines auf professioneller Basis. Die Republik funktioniert nur, wenn Staatsoberhaupt und Regierungschef kooperieren. Seit der Wahl im Oktober 2017 ist die ÖVP stärkste Partei im Land. Mit ihrem aktuellen Koalitionspartner, den Grünen, verfügt sie über eine stabile Mehrheit im Parlament. Die Volkspartei hat also die – legitimierte – Macht im Land. Optik und Ästhetik sind keine politischen Kategorien. So viel Unappetitliches der laufende ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss auch thematisiert, über die Volkspartei richten werden die Justiz und vor allem – spätestens 2024 – die Wählerinnen und Wähler. Der im Herbst neu vereidigte Bundespräsident Van der Bellen muss also davon ausgehen, zwei weitere Jahre mit einem ÖVP-Bundeskanzler zu kooperieren. Harsche Kritik an der Volkspartei würde also nicht nur schwarz-türkise Sympathisanten vor der Bundespräsidentenwahl vergrämen, sondern auch die zukünftige Arbeit mit der ÖVP belasten.

VdB fehlt die Leidenschaft

Alexander Van der Bellen weiß, dass die Präsidentschaftskanzlei ein ideologiefreier Ort zu sein hat. Pragmatismus ist notwendige Voraussetzung für das Amt. Auch Bundespräsident Heinz Fischer unterdrückte seine rote Gesinnung und fand zu ihr erst wieder außer Dienst zurück.

Viele Kommentatoren vermissen eine grundsätzliche Rede des Bundespräsidenten zum Zustand des Landes nach Vorbild von Rudolf Kirchschläger. Im August 1980 hatte das damalige Staatsoberhaupt bei der Eröffnung der Welser Messe gefordert, "Sümpfe" und "saure Wiesen" trockenzulegen. Anlass waren Korruptionsenthüllungen um den Bau des Wiener AKH. Allerdings klang Kirchschläger in dieser Rede wie Van der Bellen 40 Jahre später: "Vielleicht erwarten manche von Ihnen von mir mehr konkrete verurteilende Aussagen. Ich glaube an die Qualität der österreichischen Rechtsprechung, und ich glaube auch an das ehrliche Bemühen des parlamentarischen Untersuchungsausschusses, die Wahrheit zu finden. Ich weiß, wie schwer diese Aufgabe ist; sie zu präjudizieren, steht mir nicht zu.“ Im Gegensatz zu Van der Bellen ("So sind wir nicht") kritisierte Kirchschläger allerdings auch die alltäglichen "Kavaliersdelikte" der Österreicher wie "Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit", "Fahren unter Alkoholeinfluss" sowie "Steuer-, Devisen- oder Zolldelikte" und appellierte an die Bürger, auch die eigene Moral zu überdenken. Das wollte uns Van der Bellen bisher nicht zumuten.

VdB ist zu alt

Das durchschnittliche Amtsantrittsalter österreichischer Bundespräsidenten in der Zweiten Republik liegt bei 68 Jahren. Alexander Van der Bellen wurde am 18. Jänner 1944 geboren. Am Ende seiner zweiten Amtszeit im Herbst 2028 wäre er 84 Jahre alt. Joe Biden wurde am 20. November 1942 geboren. Auch das Arbeitspensum von Papst Franziskus (Jahrgang 1936) und des italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella (Jahrgang 1941) ist fordernd. Queen Elizabeth tritt erst jetzt, mit 96 Jahren, etwas kürzer.

Die Frage nach dem Alter eines Politikers ist im Jahr 2022 ohnehin verpönt. Man durfte Sebastian Kurz einiges vorhalten, sein Geburtsjahr nicht. Ebenso wenig sind Geschlecht, sexuelle Orientierung oder Religionsbekenntnis ein Maßstab für die Eignung zu einem hohen Amt.