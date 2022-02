Rainer Nikowitz: Bundespräsidenten-Warteschleife

Hofer: Jetzt kommen Sie schon! Wenn jemand das Recht hat, es zu erfahren, dann ja wohl ich.

Van der Bellen: Weil wir so gute Freunde sind oder was? Hab ich da was verpasst?



Hofer: Nach allem, was wir gemeinsam erlebt haben! Der längste Wahlkampf der Geschichte. Gleich zwei Stichwahlen. Dann der Wahlbetrug, der den Sieg des Bundespräsidenten der Herzen schlussendlich doch noch verhindert hat.

Van der Bellen: Ja. Zuerst Sie und dann der Trump. Lauter Opfer.



Hofer: Darf ich ehrlich sein?

Van der Bellen: Führt das bei euch nicht an sich zu einem sofortigen Parteiausschluss?



Hofer: Der Kickl, dieser rachsüchtige Giftzwerg, will, dass ich auf jeden Fall antrete. Damit ich, wenn ich gegen Sie wieder nix reiße, endgültig weg vom Fenster bin. Und dann hätte die FPÖ ihr freundliches Gesicht verloren.

Van der Bellen: Das wäre natürlich eine Tragödie für Österreich.