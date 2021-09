„Ibiza“-Verfahren: Das Kurz-Theater

Wir veröffentlichten die Recherche (einschließlich ergebnisloser Anfragen bei der Justiz) am frühen Nachmittag des 17. September.

Heute, am 22. September, hatte das Kabinett Kurz in der Sache plötzlich doch etwas zu sagen – wenn auch nicht profil (das passiert uns laufend).

Warum haben Kurz und Umgebung die Bekanntmachung des Termins verbummelt? Wollte man Fragen im ORF-Sommergespräch am 6. September aus dem Weg gehen? Wollte man das Thema womöglich gleich hinter die oberösterreichische Landtagswahl am 26. September schieben? Und warum dann doch heute? Wollte man dem eben vorgestellten kritischen „Ibiza“-Abschlussbericht der NEOS einen eigenen Spin entgegensetzen? Oder wollte man – im Sinne von Litigation-PR – verhindern, dass die Nachricht unkontrolliert ans Tageslicht käme? Dann nämlich, wenn das Einvernahme-Protokoll bald Eingang in den Ermittlungsakt im Casinos-Verfahren finden würde und plötzlich zahlreiche andere Beschuldigte und deren Anwälte Zugriff darauf hätten?