Commerzialbank: Wie Wiener Wohnbaumillionen nach Mattersburg flossen

Keine Frage, mit 100 Millionen Euro aufwärts ließe sich Vernünftigeres anstellen, als sie abzuschreiben. Man könnte zum Beispiel erschwingliche Wohnungen bauen. Wie berichtet, haben 18 gemeinnützige Wohnbaugesellschaften, vornehmlich aus Wien, zusammen rund 114 Millionen Euro im Commerzialbank-Konkurs angemeldet. Hinzu kommen Forderungen von Firmen, an welchen diese Gemeinnützigen beteiligt sind-was die Schadenssumme weiter in die Höhe treibt.



Beispiel 1: Die Wiener Wohnbaugenossenschaft Heimbau und ihre Hälftebeteiligung Eisenhof GmbH (die zweite Hälfte gehört der SPÖ-nahen Wiener Sozialbau AG, deren Generaldirektor der ehemalige SPÖ-Kanzleramtsminister Josef Ostermayer ist).Die Heimbau verliert im CBM-Konkurs 4,9 Millionen Euro, bei der Eisenhof sind es weitere 2,9 Millionen Euro (nach Abzug von jeweils 100.000 Euro Einlagensicherung).



Man habe 2012 erstmals Geld in Mattersburg veranlagt, schilderte der Chef beider Firmen Gerald Rubik der Soko Commerz. Die CBM sei "als Bank mit guten Konditionen" bekannt gewesen. Dabei handelte es sich um immer wieder verlängerte "Termineinlagen", wobei das Volumen stets gleich blieb: Fünf Millionen Heimbau, drei Millionen Eisenhof, acht Millionen insgesamt. Die Commerzialbank war zwar nicht die einzige Bankverbindung, aber keine ganz unbedeutende. Ausgehend von den Zahlen Ende 2019 (jüngere liegen nicht vor) hatten Heimbau und Eisenhof damals rund 18 Prozent ihrer flüssigen Mittel in Mattersburg liegen.



Engere Kontakte zur Bank habe es keine gegeben, sagte Rubik, auch sei ihm bis zuletzt nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Zur Geschäftsanbahnung habe man den damals aktuellen Jahresabschluss, eine Auskunft des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV) und ein Zinsenangebot eingeholt, später habe die Commerzialbank "eigeninitiativ" ihre Geschäftsberichte übermittelt. "Auf den jährlichen geprüften testierten Geschäftsbericht haben wir bestanden."



Beispiel 2: Die im Eigentum der Gemeinde Wien stehende gemeinnützige Gesiba-Gruppe. Sie hat auf drei Wegen Geld verloren: 8,9 Millionen Euro fehlen der Gesiba AG, 6,9 Millionen Euro fehlen der Wohnpark Alt-Erlaa AG, an welcher die Gesiba 66 Prozent hält, und noch einmal 500.000 Euro fehlen der 50-prozentigen Beteiligungsgesellschaft Gasometer-Mall Betriebs-GmbH, insgesamt also 16,3 Millionen Euro. Auch hier handelte es sich um Termingelder, die ersten waren bereits 2007 veranlagt worden.



Zur Geschäftsanbahnung wisse sie nichts, sagte eine Managerin der Gesiba-Gruppe bei ihrer Einvernahme, das habe ihr Vorgänger verantwortet. Die Commerzialbank habe jedenfalls "im Verhältnis zu den Großbanken" die "besseren Zinskonditionen" geboten. Die Zusammenarbeit mit der CBM habe immer "problemlos und gut funktioniert".Wie man sich der Bonität der Bank vergewisserte? "Ein KSV-Auszug für das Jahr 2018 sowie die mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk testierten Jahresabschlüsse. Das KSV-Rating zeigte eine Ausfallswahrscheinlichkeit von 0,01% =kein Risiko."