WKStA führt Bundeskanzler Kurz als Beschuldigten

Aufregung in der ÖVP: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat ein Ermittlungsverfahren gegen ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz und dessen Kabinettschef Bernhard Bonelli eingeleitet. Kurz und Bonelli werden als Beschuldigte geführt – nach gemeinsamen Recherchen von profil und „Falter“ steht der Verdacht im Raum, dass sie bei ihren Befragungen im parlamentarischen „Ibiza“-Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht mehrfach die Unwahrheit gesagt haben. Kurz hatte am 24. Juni 2020 im Ausschuss ausgesagt, Bonelli am 27. Jänner 2021.

Laut Paragraf 288 des Strafgesetzbuches wird die „Falsche Beweisaussage“ von Zeugen im Gerichtsverfahren und Auskunftspersonen in U-Ausschüssen mit bis zu drei Jahren Haft geahndet.

Ausgelöst hat das Verfahren eine Sachverhaltsdarstellung der NEOS, die am 29. März dieses Jahres an die WKStA gegangen war. Die Mitteilung richtete sich ursprünglich gegen Kurz, Bonelli und ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel (er war am 25. Juni 2020 im Ausschuss).

Bei Blümel scheint die sogenannte Anfangsverdachtsprüfung aber zu keinen belastbaren Ergebnissen geführt zu haben, weshalb nun nur gegen Kurz und Bonelli ermittelt wird. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Im Kern geht es bei dem Verfahren um Aussagen von Kurz und Bonelli in Zusammenhang mit der Besetzung der Aufsichtsrats der Staatsholding ÖBAG und der Bewerbung/Bestellung des nunmehrigen Alleinvorstands Thomas Schmid. Kurz hatte im Ausschuss auf mehrfache Nachfrage der Abgeordneten die Vorgänge so dargestellt, dass er weder mit der Bestellung von Thomas Schmid noch mit der Zusammensetzung des ÖBAG-Aufsichtsrats befasst gewesen sei. Für die Personalie Schmid sei ausschließlich der Aufsichtsrat der Staatsholding zuständig gewesen, für die Zusammensetzung desselben das Finanzministerium. Von der WKStA ausgewertete Chats legen allerdings den Verdacht nahe, dass Kurz (und Bonelli) entgegen ihrer Aussagen sehr wohl in die Vorgänge involviert waren.