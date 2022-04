Illegales Glücksspiellokal bei gemeinnütziger Hausverwaltung eingemietet

Frustriert, im Stich gelassen, resigniert. So fühlen sich Anwohner, mit denen profil über das illegale Treiben sprach. Die Bewohner machten das, was die Behörde hätte tun sollen: Sie fotografierten, wenn die Bande ihr Lokal bei Tageslicht mit neuen Glücksspielautomaten bestückte, wenn Getränkelieferanten morgens anrückten und wenn dunkle Gestalten Müllsäcke in weiße Kastenwagen verluden, um den Lokalbetrieb während der Corona-Pandemie zu vertuschen. Sie dokumentierten die Öffnungszeiten, beobachteten mutmaßliche Spieler im Innenhof und meldeten die Machenschaften über einen Zeitraum von acht Jahren immer wieder an das Land Oberösterreich, das Magistrat Linz und das Stadtpolizeikommando.

Zwischenbilanz: Das Lokal gibt es immer noch. Kurz vor profil-Redaktionsschluss drang noch Licht aus den Türspalten, huschten Kunden hinein, und das Außengerät der Klimaanlage verriet, dass drinnen Betrieb herrschte. Ein Lokalaugenschein war nicht möglich: Wer rein will, muss klingeln und wird von vier Kameras observiert. Aus Sicherheitsgründen lassen die Hintermänner nur Stammgäste gewähren.

Es ist nicht so, dass die Behörden völlig untätig waren. Im Gegenteil: Die Finanzpolizei ist in Sachen illegales Glücksspiel durchaus motiviert, allein seit 2020 gab es an dem Standort sieben Kontrollen, bei denen 20 Automaten beschlagnahmt wurden. Anwohner beobachteten allerdings, wie die mafiöse Bande tags darauf mit Klein-LKW einfach neue Geräte anlieferte.