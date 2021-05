Impfaktion: Streit zwischen Ärztekammer und Wiener Stadtrat Hacker

In der Kammer vertritt Steinhart die niedergelassenen Ärzte. Anlass für die Spannungen ist die Einbindung der Ordinationen in die Corona-Impfaktion der Stadt. Das Manöver lief von Anfang an holprig. Zunächst musste der für 19. April geplante Start um eine Woche verschoben werden. Danach erfuhren die Ärzte zu ihrem Erstaunen, dass nur insgesamt 10.000 Dosen AstraZeneca für die Praxen vorgesehen waren. Daraufhin reduzierte die Kammer die Zahl der Ordinationen, die sich am Impfprogramm beteiligen sollten. Statt 1000 Medizinern aller Fachrichtungen waren nur noch 560 Allgemeinmediziner, Internisten und Lungenfachärzte vorgesehen. Nach zwei Wochen könnte die Impfaktion in den Ordinationen allerdings bereits wieder vorbei sein. Denn mit Stand Freitagnachmittag fehlte noch die Zusage der Stadt zur Lieferung weiterer 10.000 Dosen.