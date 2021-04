Impfen: Neun-Klassen-Medizin

Beim Impftempo steht Österreich besser da als vermutet - an vierter Stelle in der EU. Davor liegen nur Malta (das besonders viel BioNTech-Impfstoff erhielt) oder Ungarn (das auf den russischen Impfstoff Sputnik V setzte). Doch Österreichs guter Rang könnte rasch verblassen. Das zeigt eine Hochrechnung der EU: Bis Ende Juni sollen 50 Prozent der Bevölkerung in Österreich geimpft sein - das wäre der sechstschlechteste Platz in der EU. Dazu kommt ein gehöriger Schönheitsfehler: Die Durchimpfung jüngerer Menschen ist hierzulande besonders hoch (Platz eins im EU-Vergleich), während man bei Älteren - der besonders gefährdeten Gruppe - nur im unteren Mittelfeld landet.



So wurde in Wien im ersten Quartal nur gut die Hälfte der rund 40.000 Personen über 85 Jahren geimpft. Die Stadt verpasste mehr Menschen (28.000) zwischen 25 und 34 Jahren den ersten Stich als in der Gruppe der über 85-Jährigen. Begründet wird das seitens der Stadt mit Unregelmäßigkeiten des verfügbaren Impfstoffes, aber auch mit der schweren Erreichbarkeit dieser Gruppe. Die Impfung der über 80-Jährigen außerhalb von Heimen wurde erst für Mitte Februar angesetzt; Kärnten oder Oberösterreich telefonierte seine ältesten Bürger schon Mitte Jänner durch. Ein weiterer Grund für die junge Impfschicht in Wien: der große Gesundheitssektor. Dieser wurde umfassend priorisiert. Wie profil berichtete, konnten sich bereits im Februar nicht nur 22.000 Spitalsbedienstete, sondern auch 8000 Verwaltungsbedienstete des Wiener Gesundheitsverbundes impfen lassen - inklusive Direktorium und Buchhaltern im Homeoffice. Aber auch junge Sozialarbeiter, Streetworker und die städtische Feuerwehr - für sie gab es 1400 Impfdosen - hatten Vorrang. "Diese Bereiche müssen funktionieren. Wir haben in einer Pandemie das systemische Risiko bewusst höher bewertet als das individuelle", sagt ein Sprecher des Gesundheitsstadtrates. Von dieser Logik profitieren jene stärker, die nahe an den öffentlichen Institutionen der Stadt sind.



Anderes Bundesland, andere Prioritäten: Im alpinen Bereich hatte die Bergrettung Priorität, in der Steiermark wurden im Unterschied zu Wien oder Niederösterreich bereits alle Pfarrer durchgeimpft. Diese Impfaktion lief zunächst über Altenheime und Krankenanstalten, in denen die Priester Seelsorge betreiben. Die restlichen 190 Pfarrer wurden schließlich zeitgleich mit den Lehrern immunisiert, "um diese Gruppe zu komplettieren", sagt Michael Koren, Impfkoordinator in der Steiermark.