Impfpflicht: „Dürfen Ungeimpfte dann weiter in die Arbeit?“

Impfpflicht im Spital und Altersheim jedenfalls fix

Anders sei der Fall an Arbeitsplätzen mit hoher Menschenfrequenz gelagert: Im Spital, in der Pflege aber auch in der Schule wäre 2G als Konsequenz aus einer allgemeinen Impfpflicht nur logisch, so der Experte. Denn eine Impfpflicht ziele besonders auf den Schutz vulnerabler Gruppen ab, die an diesen Arbeitsstätten zusammenkämen. Auch in der Nachtgastronomie sieht er den Ausschluss ungeimpfter Mitarbeiter als gut begründbar.