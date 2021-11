Impfpflicht: Droht Hardcore-Verweigerern am Ende die Haft?

Wenn der Kuckuck klopft

Szenario 2: Ein Impfgegner zahlt nicht. In diesem Fall passiert dasselbe wie mit Parksündern, die Parkstrafen automatisch in den Müll schmeißen. Irgendwann wird die Strafe durch die Gerichtsvollzieher eingetrieben. Das geht entweder durch Pfändung von verwertbaren Gegenständen – vom Auto bis zur Bildersammlung - oder durch eine Lohnpfändung. In beiden Fällen sind die Gerichtsorgane angewiesen, behutsam vorzugehen. Das heißt, die Türe nicht vor den Nachbarn aufzubrechen oder Lohnpfändungen betriebsintern an die große Glocke zu hängen. Den Zutritt können sich Gerichtsvollzieher aber sehr wohl per Zwang verschaffen. Auf Pfändungsmarken ist der Bundesadler abgebildet, weshalb sie umgangssprachlich als „Kuckuck“ bezeichnet wird.

Gepfändet wird nicht bis zum letzten Hemd, sondern nur bis zu einer Untergrenze, die fürs Überleben als notwendig erachtet wird. Dabei werden auch Unterhaltspflichten berücksichtigt, damit keine Dritten wie Kinder oder Ehepartner über Gebühr zu Schaden kommen.