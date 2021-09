Impfstatus: geheim

Einem FPÖ-ler nachzusagen, er habe sich heimlich gegen das Virus immunisieren lassen, grenzt inzwischen an üble Nachrede. Gestern berichtete die „Kronen Zeitung“, dass Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp und sämtliche FPÖ-Landtagsabgeordnete im Rathaus bereits geimpft seien. Kickl konterte via Facebook, er halte nichts von der „penetranten unreflektierten Impfpropaganda der Regierung“ und vom „skandalösen Impfzwang“, und als der PR-Berater Wolfgang Rosam bei einem Auftritt in oe24.tv andeutete, Kickl könnte eventuell still und heimlich auch schon geimpft worden sein, kündigte der FPÖ-Chef eine Unterlassungsklage an.

Dem Virus wiederum sind sowohl alle kommunikationsstrategischen und parteipolitischen Überlegungen als auch rechtliche Scharmützel herzlich egal. Mitten im Oberösterreich-Wahlkampf lässt es von sich hören, es habe nun auch den Linzer FPÖ-Vizebürgermeister Markus Hein infiziert. Die Frage, ob das etwas an der Parteilinie ändern wird, erübrigt sich an dieser Stelle. Apropos 26. September: Auch in Graz wird an diesem Tag gewählt. Seit knapp zwei Jahrzehnten fährt die KPÖ dort bei Gemeinderatswahlen um die 20 Prozent ein.