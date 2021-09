Wahlkampf in Oberösterreich: In Kicklhaft

Seriöser, moderater, staatstragender. Eine andere FPÖ. So werden die Freiheitlichen in Oberösterreich gerne beschrieben. So etikettiert Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) seinen derzeitigen – und künftigen? – Koalitionspartner. Er will sich damit gegen den Verdacht immunisieren, gemeinsame Sache mit der „Kickl-FPÖ“ zu machen. Doch die Verrenkungen bei Corona, das Verdrehen von Fakten, das Spiel mit medizinischem Halbwissen und das Bauchpinseln der Impfgegner, all das betreibt auch die FPÖ Oberösterreich. Und all das zerstört den Nimbus der anderen FPÖ. Dazu kommt: Nähe zu aufwieglerischen Medien und Hardcore-Corona-Leugnern.

Bei den Landtagswahlen 2015 fuhren die Blauen dank der Flüchtlingswelle das beste Ergebnis in der Parteigeschichte ein. Die 30 Prozent von damals sind nach dem Ibiza-Skandal außer Reichweite. Doch die FPÖ hat sich „stabilisiert, auch mithilfe ihrer coronakritischen Linie“, resümiert Partei-Urgestein Andreas Mölzer. Für ein Ergebnis jenseits der 20 Prozent bei der Wahl am 26. September will die FPÖ Impfverweigerer maximal mobilisieren.