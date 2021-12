Inserate, Macht und Meinung im Journalismus: Verlorene Illusionen

Der Romanheld Lucien ist ein junger, auffallend schöner Mann aus der Provinz. Er verkehrt noch nicht lang in den Pariser Salons, aber er lernt schnell. Man sagt ihm: "Ein Journalist ist ein Akrobat, du musst dich an die Verrenkungen gewöhnen." Artikel werden gekauft, Freunde hochgeschrieben, Feinde vernichtet. So könne er sein Talent zu Geld machen. Der Besitzer eines Massenblatts erklärt ihm, er könne jederzeit die Haltung seines Blattes bestimmen, ohne dass es jemand merke. Er lasse seinen Journalisten die freie Wahl, ihre Meinung kundzutun; sie könnten ihre ganz persönlichen Freundschaften oder Feindschaften pflegen, solange sie seinen Interessen nicht in die Quere kämen. Das schafft eine Illusion von Freiheit. Aber das sagt der Medienzampano natürlich nicht. Die bei ihm in Brot und Diensten stehen, fühlen sich an den Hebeln der Macht. So reden sie auch: "Einfluss und Macht der Zeitungen stecken noch in den Kinderschuhen, werden aber rasch in die Höhe schießen. Heute in zehn Jahren gibt es nichts mehr, das sich den Zeitungen entziehen kann, die Kritik wird alles erhellen." - "Sie wird alles entblättern." - "Sie wird Könige machen." - "Sie wird Monarchien stürzen."



Das sind frivole Worte, vor allem, wenn man bedenkt, dass eine Generation zuvor mithilfe demagogischer Massenblätter die Französische Revolution so angeheizt wurde, dass sie in blutigen Terror mündete. Der Jakobiner Jean Paul Marat etwa hatte in seiner Zeitung "Freund des Volkes" dazu aufgerufen, Verräter der Revolution "niederzumachen", und dafür lange Listen von Namen abgedruckt. Napoleon, der in diesen Zeiten groß wurde, wird die Äußerung zugeschrieben, vier feindliche Zeitungen könnten mehr Schaden anrichten als 100.000 Mann im offenen Felde.