Intensivärztin über Corona: „Nach dem 500. Patienten aufgehört zu zählen“

Am 27. Februar 2020 landete der erste Covid 19-Patient auf der Intensivstation des Wiener Klinikums Favoriten, vormals Kaiser Franz Josef Spital. Für Stephanie Neuhold, die hier die 4. Medizinische Abteilung mit Infektions- und Tropenmedizin leitet, begann damals eine neue Zeitrechnung. Die Ärztin gab profil in den vergangenen drei Jahren immer wieder Einblick in ihre Welt.

Aus Amerika weiß man, dass es bei Ärzten in der Phase vor der Impfung eine Übersterblichkeit gab. Was dabei vergessen wird ist, dass Krankenschieber oft viel schlechter geschützt waren, oder auch Reinigungskräfte, die geputzt haben, nachdem jemand verstorben ist, aber das Zimmer noch verseucht war. Das weiß man ebenfalls aus Untersuchungen aus dem Ausland. Bei uns im Haus war das nicht der Fall, weil alle sofort Schutzkleidung bekommen habe. Ich fürchte allerdings, dass das nicht überall so war.

Ich bin fünf Mal geimpft, war extrem vorsichtig, habe mich ständig getestet. Aber vor Kurzem habe ich mich so verhalten wie die meisten anderen Menschen auch, weil ich mit den Kindern Schifahren war, im Zug, in der Gondel und auf der Schihütte ohne Maske gesessen bin. Und prompt habe ich mich angsteckt.

Lange Zeit empfanden Sie eine Ruhe vor dem Sturm, von dem niemand weiß, wie heftig er wird. Was war die schlimmste Phase für Sie?

Neuhold

Delta war das Schlimmste, unser kollektiver Irrsinn. Da waren die meisten Patienten, die jüngsten. Wir werden wahrscheinlich nie wieder so einen Ansturm auf die Intensivstationen und diesen niedrigen Altersdurchschnitt haben wie in dieser Phase.

Ist nun wirklich restlos erforscht, was die Krankheit im Körper macht?

Neuhold

Vieles weiß man jetzt, einiges immer noch nicht, vor allem, was Long C betrifft. Ich bin dafür keine Spezialistin, denke aber, da wird noch viel Wissen generiert, das auch in Therapien mündet. Das Beste ist natürlich, Corona gar nicht zu bekommen.

Es gibt neuerdings Berichte, das Virus könnte doch aus einem Labor entwichen sein. Ist das für Sie von Belang?

Neuhold

Ich lese das natürlich, kann mir dazu aber keine Meinung bilden. Das übersteigt meine Kompetenz und ist für meine Arbeit auch nicht relevant.

Was sind für Sie die wichtigsten Lektionen aus der Corona-Krise?

Neuhold