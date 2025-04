Interessenskonflikt? Viele Landtagsabgeordnete arbeiten als Beamte

Eine Aufweichung der Gewaltenteilung? Nein, sagt Verfassungs- und Verwaltungsjurist Peter Bußjäger: Dass die Gemeinden im Gesetzgebungsprozess vertreten werden, ergebe Sinn. Die starke Vertretung in den Landesparlamenten hat aber Folgen: „Den Landtag, der sich mit der Mehrheit der Gemeinden anlegt, will ich sehen“, sagt Bußjäger.

Auch die Verwaltung ist in Österreichs Landtagen gut vertreten. Mehr als jeder sechste Abgeordnete ist nebenbei im öffentlichen Dienst beschäftigt, von der Pflegekraft über Schuldirektorinnen bis zum Pressesprecher eines Landesrats. Besonders viele hochrangige Landesbeamte sitzen im Salzburger Landtag. Der mittlerweile pensionierte Landesveterinärdirektor, der Referatsleiter für Personalabrechnung, der nebenbei Klubvorsitzender der SPÖ ist, und ein Bürgermeister, der zwei Stunden pro Woche in einem Landesratsbüro arbeitet. Gewaltenteilung heißt in Salzburg mitunter, die Wochenarbeitsstunden zwischen Legislative und Exekutive zu teilen.

Rechtlich zulässig, allerdings politisch fraglich ist es, wenn im Dezember 2023 ein Salzburger Landesbeamter als Abgeordneter ein Gesetz zur Erhöhung der Beamten-Pension präsentiert – das dann angenommen wird.

Staatsdiener als Nebenerwerbspolitiker haben in Österreich eine lange Tradition. Bis Ende der 1990er-Jahre machten Beamte ein Drittel der 183 Nationalratsabgeordneten aus. Das Aus der Politikerpensionen und eine Reform des Unvereinbarkeitsgesetzes im Jahr 1997 konnten die Beamtenschwemme deutlich reduzieren.

Richter, Staatsanwälte, Militärs oder Sicherheitsbeamte müssen sich während ihrer politischen Tätigkeit komplett karenzieren lassen, alle anderen öffentlichen Bediensteten dürfen maximal im Ausmaß von 75 Prozent entlohnt werden. Im Jahr 2023 saßen noch 34 Beamte im Parlament, knapp 19 Prozent aller Abgeordneten. Die meisten von ihnen waren ohne Bezüge freigestellt. Der Bericht für 2024 erscheint im Juni.

Aus der Linie in den Landtag

Aus dem öffentlichen Dienst ist der Wechsel in die Politik weiterhin einfacher als aus der Privatwirtschaft. Viele öffentliche Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitern Stunden, um ihrer politischen Arbeit nachzugehen. Und lässt man sich für ein Mandat karenzieren, kann man im öffentlichen Dienst auch nach Jahren auf den ursprünglichen Job zurückkehren.

Dass Abgeordnete wie Bozatemur und Deutsch eher ihrem beruflichen Vorgesetzten Bürgermeister Ludwig als dem Wiener Landtag verpflichtet sein könnten, befürchtet weder Politikforscher Ennser-Jedenastik noch Verfassungsjurist Bußjäger: In den Landtagen gehe die Macht noch stärker von den Regierungsparteien aus, als das im Bund der Fall ist, argumentiert Bußjäger. Und in der Regel würde die Parteitreue auch ohne Zuverdienst im Büro der Landesregierung für ausreichend Loyalität sorgen, so Ennser-Jedenastik. Vor allem sind Posten in den Büros der Landesräte ohnehin politisch.

Kritischer sieht es Verwaltungsjurist Bußjäger, wenn Beamte mit hoheitlicher Entscheidungsbefugnis, die zum Beispiel über große Geldsummen verfügen, in Landtagen sitzen würden: „Solche wichtigen Funktionen sollte man aus der unmittelbaren politischen Schusslinie nehmen.“ Um derartige Unvereinbarkeiten zu vermeiden, gibt es auch in den Landtagen Unvereinbarkeitsausschüsse, die mit Landtagsabgeordneten besetzt sind.