Karl Schranz im Club 3: Pulver, Partys, Putin

Mehr Sorgen bereiten dem Hotelier derzeit die Corona-Beschränkungen. „Die Schweizer“, sagt Schranz, „fangen uns die Leute ab.“ Auch wenn die Buchungslage in St. Anton derzeit gut sei, würden die Touristen dorthin gehen, wo die Corona-Maßnahmen am wenigsten restriktiv sind. Der dreifach geimpfte Ex-Skistar nimmt Corona ernst, er ist aber auch ein Geschäftsmann und plädiert daher für eine Lockerung – Omikron mache es möglich.

Schranz hat nicht nur eine beachtliche Trophäensammlung, er ist auch ein guter Netzwerker: Der russische Präsident Wladimir Putin dürfte nach einem Arlberg-Aufenthalt so angetan von Schranz gewesen sein, dass die beiden bis heute befreundet sind. Putin machte die Skilegende zu seinem Berater für die Winterspiele 2014 in Sotschi. Er sei mit einem Jet aus Innsbruck abgeholt und nach Moskau geflogen worden, erinnert sich Schranz. Als Putin im Kreml über Rückenschmerzen klagte, habe ihm Schranz spontan geholfen: „Ich wüsste da eine Übung.“ Ein Foto der Turneinheit am Kreml-Fußboden gibt es – leider – nicht.

Ob Schranz merkt, dass sein Putin-Bild einer Verehrung gleicht? „Wir können nur froh sein, dass Putin Russland so im Griff hat“, sagt der Ex-Skistar. Kritik an Putins Kriegsdrohungen gegen die Ukraine und an seinem despotischen Vorgehen gegen Oppositionelle wischt Schranz weg: „Kein Kommentar.“