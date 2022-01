Spitzensport & Spritzenpolitik

Kogler in offizieller Mission

Nicht zu PR-Zwecken, sondern in offizieller Mission ist bei solchen Anlässen der Sportminister vor Ort. Ende Jänner 2020 – Corona war noch in China – wollte der frischgebackene Amtsinhaber Werner Kogler nachschauen, ob beim Nachtslalom in Schladming eh alles gut funktioniert oder er irgendwie helfen kann. Steirer ist Kogler bekanntlich auch. Die Anreise gestaltete sich etwas kompliziert. Ein grüner Vizekanzler muss selbstverständlich umweltschonend im Elektro-Auto vorfahren. Allerdings verfügten die Elektro-Autos des Sportministeriums über nicht genug Reichweite für die Fahrt von Wien nach Schladming. Daher organisierte Koglers Büro einen leistungsfähigeren Leihwagen. Was übersehen wurde: Chauffeure im öffentlichen Dienst dürfen nur Dienstwägen der Republik, keinesfalls jedoch private Leihautos lenken. Daher musste sich Kogler selbst nach Schladming fahren. Es ist manchmal ganz schön anstrengend, ein klimaschonender, gesetzeskonformer Grüner zu sein. Auch das Rennen war nur eine halbe Sache. Nach dem ersten Durchgang führte der Kärntner Marco Schwarz, fädelte im zweiten Lauf allerdings ein. Auch Koglers Arbeitstag war damit vorbei. Bei der Rückfahrt nach Wien saß sein Kabinettschef am Steuer. Koglers Chauffeur hatte sich das Rennen wahrscheinlich gemütlich daheim im Fernsehen angesehen.

Schon zwei Jahre lang muss der Spitzensport in Österreich nun ohne die Spitzenpolitik auskommen – und umgekehrt. Das Beste aus beiden Welten ist getrennt. Oder trennt sich aktiv voneinander. Im vergangenen November verkündete der dreifache Olympia-Goldmedaillen-Gewinner in der Nordischen Kombination, Felix Gottwald, seinen Rücktritt als Mitglied der Kommission für den Breitensport. Als Grund nannte Gottwald die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung, die „Spaltung, Hetze und Diskriminierung“ bringen würden. Damit hat sich Gottwald für einen Empfang im Kanzleramt wohl eher disqualifiziert.

Dabei wären ehemalige und aktive ÖSV-Stars dank ihrer Strahlkraft gerade jetzt dazu prädestiniert, der Regierung zu helfen und als Testimonials für eine Impf-Kampagne zu dienen. Einige österreichische Langläufer haben in der Vergangenheit eindrücklich bewiesen, wie wirkungsvoll Spritzen sein können.