Kennen Sie Spritzenpolitiker?

Schon bald wird jeder jemanden kennen, der gegen Corona geimpft ist. Ihr Morgenpostler kennt schon einen: seinen Zahnarzt. Sein Bürgermeister ist noch nicht geimpft. Michael Ludwig scheint eine Schlafmütze zu sein. Andere Bürgermeister sind schon längst geimpft: der von Feldkirch zum Beispiel, oder die Ortschefs von Eberschwang, Bad Goisern und Gamlitz. Alle stehen jetzt in der Kritik.

Der vieldiskutierte Impfschaden kann auch das Image betreffen. Dass manche Bürgermeister Spritzenpolitiker sind, sollte man ihnen nachsehen. Ein Bürgermeister hat es nicht leicht. Wahr ist: Immer mehr Gemeinden in Österreich haben Probleme, überhaupt einen Ortschef zu finden. Niemand will sich das Amt mehr antun. Es gibt einen regelrechten Bürgermeisterschwund. Nur Pfarrer sind seltener. Bevorzugung bei der medizinischen Versorgung könnte Abhilfe schaffen und junge Leute wieder für die Kommunalpolitik – oder das Priesteramt – begeistern.

In der nächsten Runde sollen – nach Alten und Ärzten – auch Personen geimpft werden, die in Bereichen der „kritischen Infrastruktur“ beschäftigt und „systemrelevant“ sind. Was genau unter „kritischer Infrastruktur“ oder „Systemrelevanz“ zu verstehen ist, weiß Ihr Morgenpostler nicht genau. Was ihm aber auffällt, wenn er Zeitungen liest: Von den 4,5 Millionen Beschäftigten in Österreich scheinen mehr in kritischer Infrastruktur zu arbeiten als in unkritischer.