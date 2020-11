Kickls Leibgarde aus umstrittenen FPÖ-Personenschützer blieb im LVT

Laut profil-Informationen waren die FPÖ-nahen Beamten auch an der Razzia im Rahmen der Operation Luxor gegen das Umfeld der Muslimbruderschaft und der Terrororganisation Hamas im Einsatz, worüber die Polizei Wien aber keine Auskunft erteilt. Nach dem Terrorattentat in Wien am 2. November hatte Ex-Innenminister Kickl in einer Pressekonferenz die geheime Operation, die damals noch unter dem Namen „Ramses“ lief, öffentlich gemacht. Das Innenministerium brachte daraufhin eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft ein.