Klassenlotterie: So ungerecht ist das österreichische Schulsystem

Wenig bekannt ist, welche verschiedenen Auffassungen von Bildung und Erziehung in unterschiedlichen Milieus vorherherrschen. Der deutsche Bildungsforscher Heiner Barz lotete die Differenzen für Deutschland aus. Seine Befunde sind auch für Österreich aufschlussreich. Laut Barz nehmen die gehobenen Milieus der Etablierten, der Performer, aber auch die bürgerliche Mitte die Bildung ihres Nachwuchses vom Kleinkindalter an selbst in die Hand. Erziehung heißt hier die Förderung von Talenten. Dabei kann es kaum "schöngeistig" und "hochkulturell" genug zugehen. Postmaterialistische Milieus sind besonders skeptisch gegenüber der Regelschule und offen für Alternativ-und Reformschulen. In den Milieus der Konservativ-Etablierten und der bürgerlichen Mitte gilt Bildung als "Element eines gehobenen Lebensstils und als Basis, um sich reibungslos und zielorientiert in den höheren Etagen der Gesellschaft zu bewegen". Im Unterschichtmilieu konstatiert der Forscher einen "vernachlässigenden, inkonsistenten Erziehungsstil, der oftmals mit Überforderung, Problembelastung und Bequemlichkeit" begründet werde. Negative schulische Erfahrungen hallen lange nach; Prüfungsund Schwellenängste dämpfen auch die Lust auf Weiterbildung. Die Unterschiede ziehen sich auch durch alle untersuchten migrantischen Milieus. Eines eint sie allerdings: Der Wunsch, dass es die Kinder "einmal besser haben".Nach "guter Bildung" zu streben, geht damit fast zwangsläufig einher.



Es gibt Migrantenfamilien, die über verstecktes kulturelles Kapital verfügen. Da ist der Taxifahrer, der studierter Bauingenieur ist und sechs Sprachen fließend spricht. Seine Diplome aus Ägypten wurden in Österreich nicht anerkannt. Aber er konnte seinen Kindern beim Lernen helfen-und er tat es auch. Sein Sohn maturiert dieses Jahr in der "Klusemann",seine Tochter geht in ein gefragtes Sportgymnasium.



In einer Studie zur Bildungsgerechtigkeit untersuchten Forscher der Universität Graz im vergangenen Frühjahr verschiedene Möglichkeiten, das soziale Ungleichgewicht an heimischen Volksschulen zu verbessern. Die Ausgangssituation in Graz: Von den 8558 Schülerinnen, die im Schuljahr 2019/20 eine der 38 öffentlichen Volksschulen in Graz besuchten, haben 46 Prozent Deutsch als Muttersprache. Zwischen den einzelnen Schulen ist ihr Anteil sehr unterschiedlich verteilt: An 13 von 38 Schulen liegt der Prozentanteil von Schülerinnen und Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache bei 70 Prozent, bei elf davon sogar über 85 Prozent. Auch die anderen Risikofaktoren-Bildungshintergrund und sozialer Status der Eltern-sind ungleich verteilt. Wie in ganz Österreich wirkt sich auch in Graz die soziale Zusammensetzung der Schulen deutlich aus: Die Bildungsstandards in Mathematik 2018 wurden in Schulen, die gering belastet sind, von 90,6 Prozent der SchülerInnen erreicht oder übertroffen; an sehr hoch belasteten Schulen gelang dies nur 45,2 Prozent. Die Forscher evaluierten nun anhand internationaler Fallbeispiele verschiedene Möglichkeiten, die soziale Verteilung zu verbessern. In Amsterdam etwa schließen sich Eltern mit ausgeprägtem Bildungshintergrund gezielt zusammen, um ihre Kinder gemeinsam auf sozial stark belastete Schulen-Brennpunktschulen-zu schicken und auf diesem informellen Weg für mehr Durchmischung zu sorgen.



Eine radikalere, aber wirksame Methode wird in vielen US-amerikanischen Schulbezirken angewendet. Um bildungsnahe und-ferne Kinder zusammenzuführen, werden diese innerhalb entsprechend festgelegter Schulbezirke von Amts wegen nach integrativen Vorgaben verteilt-mit dem deutlichen Nachteil, dass dadurch teils lange Schulwege entstehen und ein ausgeklügeltes Schulbus-System zur Verfügung stehen muss. In den USA wurde auch das Prinzip der "Magnet Schools" entwickelt-das sind Schulen in sozial unterprivilegierten Vierteln, die mit besonderen pädagogischen Programmen oder interessanten Organisationsformen (Mehrstufenklassen, Gemeinsame Schule der 6-bis 14-Jährigen) für eine neue Klientel attraktiver gemacht wurden.



Die "Klusemann" hat eine Dependance, die einmal eine solche "Magnetschule" werden könnte: das "Klex"-in einer Gegend in Graz, in der immer schon arme Leute wohnten. Vor zwei Generationen noch galt der alte Kasten, in dem der Schulversuch untergebracht ist, als eine schlecht beleumundete Schule. Heute wird dort mit offenen Lernformen experimentiert. Was auf den ersten Blick nach abgehobener Pädagogik riecht, erweist sich als radikale Weiterentwicklung der "Klusemann"-Ideen, freilich mit dem Wermutstropfen, dass hier der Nachwuchs von Bessergestellten, jedenfalls Akademikereltern, den Ton angibt. Obwohl die Kinder, die in diesem Bezirk wohnen-nach Auskunft von Direktor Tasch-auf alle Fälle einen Platz bekommen, gibt es auch finanzielle Hürden: 180 Euro im Monat für Ganztagsschule und Mittagessen und ein schwieriger Behördenweg, um eine Ermäßigung zu bekommen.



Die 14-jährige Emma aus der "Klusemann" ist gern in die Mathematikstunde gekommen. Zu Hause wäre sie den ganzen Tag allein, und Mathe war schon in der Volksschule ihr Schwachpunkt. Aber inzwischen ist sie begeistert von Englisch. "Die Schule fördert das. Kindern, die nicht so die Sterne in etwas sind, denen wird weitergeholfen, und man kommt trotzdem noch zum Aufleuchten", sagt Emma. Das Distance Learning findet sie gar nicht so schlimm. Mit dem Gerede vom verlorenen Corona-Jahrgang kann sie nichts anfangen. "Es ist nicht verloren. Wir lernen ja was. Wir sitzen nicht nur daheim und tippen blöd am Computer. Wir lernen, Sachen allein zu regeln, haben mehr Zeit für die Dinge, die uns interessieren. Und irgendeinen Lehrer können wir immer fragen."