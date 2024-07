„Klima der Verunsicherung“ in der Nationalbank

in einem Brief an das OeNB-Direktorium vom 20. Juni

Vertreter des Wiener Betriebsrats wollten sich auf profil-Anfrage zu dem Brief nicht öffentlich äußern. Das OeNB-Direktorium weist die Vorwürfe zurück: „Ohne auf die zahlreichen angeführten Argumente des Betriebsrats im Einzelnen einzugehen, möchte das Direktorium feststellen, dass weder auf Mitarbeiter Druck ausgeübt wurde noch diese ‚sanktioniert‘ wurden noch ‚nicht genehme Forschungsergebnisse unterdrückt‘ wurden.“ Das Direktorium habe Interessen, Ansehen und gesetzlichen Auftrag der OeNB in den Vordergrund gestellt. Werturteile zu Gesellschaft und Vermögen seien von Letzterem nicht umfasst.

„Das Direktorium hat für die Studie einen umfangreichen Maulkorb verhängt“, formuliert der Wiener Betriebsrat in seinem Brief vom 20. Juni. Zudem würde die gesamte Forschungsgruppe „Economic Micro Data Lab“ vom Präsidium infrage gestellt. Und die Vorbereitung für die nächste Welle der „Household Finance and Consumption Survey“ (HFCS) würde „bewusst verzögert und infrage gestellt“. Fazit des Wiener Betriebsrats: „Die Einschüchterung der beiden Kollegen durch das Direktorium verursacht ein Klima der Verunsicherung in der Belegschaft.“

Die HFCS ist schon länger ein Streitpunkt innerhalb der Nationalbank: Für das EU-Projekt werden seit 2010 8000 Haushalte in unregelmäßigen Abständen nach ihrem Einkommen und Vermögen befragt. So soll ermittelt werden, wie das Immobilien- und Geldvermögen in Österreich verteilt ist. Doch besonders reiche Personen sind selten – und schwer – zu erreichen. Ihr Reichtum wird so unterrepräsentiert. Das Sozialministerium bot der Nationalbank daher vergangenen Herbst an, ein „Oversampling“ zu finanzieren. Reiche Haushalte werden dabei gezielt untersucht, um den statistischen Fehler zu reduzieren.