Köstinger: "Stammtische gesitteter als U-Ausschuss"

"Fleisch müsste eigentlich um ein Drittel teurer sein"

profil: Was wäre ein fairer Preis?



Köstinger: Wir fördern jährlich tierwohlfreundliche Ställe mit 120 Millionen Euro. Wenn wir das Tierwohl ernst nehmen, müssen wir den Preis und das Konsumentenverhalten verändern. Fleisch müsste eigentlich um ein Drittel teurer sein, nur so können die Bauern vernünftig wirtschaften. Aber der Handel drückt die Preise. Wir haben Griller um 800 Euro im Garten stehen und legen eine Bratwurst um 80 Cent drauf. Das ist pervers.



profil: Das nette Schweinderl mit dem entspannten Bauern aus der TV-Werbung ist ein Schmäh?



Köstinger: Kennen Sie ein sprechendes Schwein?



profil: Sie kritisieren die Produktionsbedingungen. Es gibt in der Landwirtschaft auch prekäre Arbeitsbedingungen. Unter Erntehelfern bildeten sich Corona-Cluster.



Köstinger: Wenn es Verstöße gibt, wird das sofort geahndet. Die in Deutschland gebräuchliche Form der Wanderarbeiter gibt es bei uns nicht mehr. Unser Landarbeitergesetz sichert einen hohen Standard. Mitarbeiter können betriebsübergreifend angestellt werden, etwa zuerst Spargel, dann Erdbeeren, dann Gurken ernten. So schaffen wir ganzjährige Beschäftigungsverhältnisse.



profil: Wie viel Fleisch essen Sie?



Köstinger: Wir hatten daheim zweimal pro Woche Fleisch aus eigener Produktion. Ich weiß, woher mein Schnitzel kommt.



profil: Haben Sie je ein argentinisches Steak verspeist?



Köstinger: Natürlich auch. Wenn jemand ein argentinisches Steak will, dann ist das eine bewusste Entscheidung. Daher ist die Herkunftskennzeichnung wichtig.



profil: Eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Speisen in der Gastronomie, wie die Grünen fordern, lehnt die ÖVP ab.



Köstinger: Wenn das Steak aus Argentinien kommt, schreibt es der Wirt freiwillig auf die Speisekarte. Uns geht es primär um die großen Bereiche. Bei Erzeugnissen der Lebensmittelindustrie wie Wurstwaren und Milchprodukten, vor allem bei Eigenmarken des Handels, wird oft suggeriert, sie seien österreichischer Herkunft. In Wahrheit kommen Fleisch, Milch und Eier aus dem Ausland.



profil: Auch die österreichischen Fleischproduzenten exportieren ins Ausland, regen sich aber fürchterlich über Importe auf, wie in der Diskussion über das EU-Freihandelsabkommen Mercosur mit Südamerika.



Köstinger: Die Auswirkungen des Mercosur-Abkommens auf die Landwirtschaft wären enorm. Jeder will, dass unsere Bauern mit höheren Umweltstandards produzieren, Düngemittel und Pflanzenschutz reduzieren, möglichst auf Bio umstellen. Und dann sollen wir ein Abkommen mit südamerikanischen Ländern wie Brasilien abschließen, wo Regenwälder niedergebrannt werden, Klimaschutz und soziale Standards nichts zählen? Da kann es nur vehemente Ablehnung geben.



profil: Wie passt das zusammen: Die ÖVP-Wirtschaft will das ambitionierte Klimaschutzgesetz der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler bremsen, etwa in Bezug auf die Reduktion des Kfz-Verkehrs.



Köstinger: Ich kenne dazu keine letztgültigen Details. Aber als Ministerin für Regionen sage ich, dass man beim Privat-Pkw-Gebrauch die Lebensrealität der Menschen berücksichtigen muss. Ich komme selbst vom Land. Nicht jeder hat da eine Haltestelle vor der Tür. Wir können das Wirtschaftssystem auf Nachhaltigkeit umbauen, das kann aber nicht auf Kosten des Großteils der Bevölkerung erfolgen.



profil: Sie haben einmal bedauert, dass die Menschen in Wien weniger grüßen als jene am Land.



Köstinger: Ich wurde damals nach dem Unterschied zwischen Stadt und Land gefragt und habe darauf hingewiesen, dass am Land mehr gegrüßt und Hand gegeben wird. Man kann offenbar aus allen Dingen eine Aufregung konstruieren.



profil: Werden sich Menschen bald wieder die Hand geben?



Köstinger: Ja, und einander hoffentlich auch wieder umarmen.