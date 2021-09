Spieleforscher: Warum "Mensch ärgere Dich nicht" ein religiöses Spiel ist

von Till Hein

profil: Mein zehnjähriger Sohn und seine Kumpel haben nur noch „Minecraft“, „FIFA“ und „Fortnite“ im Kopf. Werden analoge Gesellschaftsspiele bald aussterben?

Junge: Machen Sie sich da keine Sorgen. Seit 2010 ist die Brettspielbranche in Europa jedes Jahr um bis zu zehn Prozent gewachsen. Seit dem Spiel „Die Siedler von Catan“ nutzen mehr und mehr Menschen im Alter von 30 bis 100 Jahren analoge Brettspiele.

profil: Tatsächlich? Unlängst ergab eine Studie, dass auch Männer und Frauen über 60 inzwischen öfter am Bildschirm spielen als analog.

Junge: Ich weiß. Das liegt vor allem am Daddeln auf dem Smartphone. Schon in der U-Bahn kommt da täglich jede Menge Spielzeit zusammen. Der wöchentliche Skat-Abend fällt dann weniger ins Gewicht. Dennoch: Auch analoge Spiele sind eine Wachstumsbranche.