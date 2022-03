“Ich glaube nicht, dass man sich an Krieg gewöhnen kann”, sagt Kristina Nikolaenko. Die 26-jährige Studentin, die eigentlich in Wien an der Wirtschaftsuniversität studiert, sitzt jetzt in einem Bunker in der ukrainischen Hauptstadt. Oft werde sie heute gefragt, warum sie noch immer in der Ukraine sei, immerhin hätte sie sich längst absetzen können. Sie schreibt uns und Ihnen: “Ich hätte längst an einem sicheren Ort sein können. Aber das kann ich nicht. Ich weiß, dass ich mich selbst einer enormen Gefahr aussetze, aber ich kann nicht anders. Das ist mein Land, und ich werde es verteidigen. Ja, ich sitze jetzt zu Hause, aber wenn es nötig wird, werde ich aufstehen, einen Molotov-Cocktail nehmen und die Besatzer bekämpfen. Außerdem schieße ich gut. Ich mache keinen Witz.” Um den Krieg zu überstehen, hat sie sich zudem fünf Rituale für den Alltag zurechtgelegt: Sie mache Freiwilligenarbeit, versuche Brot und Lebensmittel zu organisieren, gehe mit den Hunden spazieren, liest für ihr Studium und macht sich immer ein ordentliches Frühstück. “Du weißt nie, was in der nächsten Stunde mit dir passiert”, schreibt sie.