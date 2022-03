Militärexperte Markus Reisner: „Diese Waffen sind der Horror“

profil: Wie gelangen die Waffen aus dem Westen überhaupt in die Ukraine?

Reisner: Sie werden nach Polen geflogen, dort auf Fahrzeuge verfrachtet und zur Grenze gebracht. Von Verteilerzentren aus werden sie dann in die Tiefen des Landes gebracht, was die Ukrainer verdeckt machen. Es gibt schon viele Bilder von Russen mit erbeuteten Waffen aus dem Westen. Nicht wenige Panzerabwehrlenkwaffen der Typen NLAW und Javelin sind inzwischen in russischer Hand. Die Russen haben sogar eine kurze Gebrauchsanleitung auf Russisch geschrieben, die den Umgang mit diesen Waffensystemen erklärt, und setzen sie wieder gegen die Ukrainer ein. Dieser Konflikt birgt auch wegen der vielen Fliegerabwehrlenkraketen eine mittelfristige Gefahr. Die Ukraine könnte zu einer Art Basar werden, wo man sich recht einfach solche Systeme besorgen kann.

profil: Kiew fordert eine Flugverbotszone, die Lieferung von Kampfflugzeugen und noch schärfere Sanktionen...

Reisner: Die ukrainische Seite versucht, diesen Konflikt zu internationalisieren. Das Verlangen nach solchen Maßnahmen zeigt leider auch, wie sehr die ukrainischen Luftstreitkräfte wahrscheinlich schon dezimiert sind. Der Westen hat Sanktionen verhängt, aber Putin nicht richtig gesagt, was er von ihm will, nur so viel: Seine Truppen sollen das Land verlassen. Ja, aber das kann er nicht. Es hängt alles an ihm als Person, er kann sich nicht zurückziehen und sagen: Sorry, das war mein Fehler. Das Problem ist, dass der Westen schon im Vorfeld Fehler gemacht hat. Wäre die Ukraine wirklich so wichtig gewesen, dann hätten wir sie schon ab 2014 massiv unterstützen müssen. Das haben wir aber nicht getan.

profil: Welche Risiken geht der Westen mit seinen Waffenlieferungen ein?

Reisner: Der Zweck heiligt die Mittel, das ist Machiavelli in Reinkultur und sehr verständlich. Russland ist sehr deutlich der Aggressor, und unsere Sympathie liegt auf der Seite der Ukrainer. Trotzdem müssen wir aufpassen. Mich erinnert das an das Jahr 1914, wie es Christopher Clark in seinem Buch “Die Schlafwandler” beschreibt. Es ist so ein Mit-Hurra-in-den-Krieg-Gefühl, das sich breitmacht. Gerade überschlagen wir uns mit Maßnahmenpaketen von Sanktionen bis hin zu Waffenlieferungen. Darauf kann Ernüchterung folgen, weil nicht das passiert, was wir glauben: Die Russen knicken nicht ein, der Konflikt hört nicht auf, die Flüchtlinge werden noch mehr. Auch ein gewisser Syrien-Effekt kann eintreten: Alle schicken Waffen, es kommt zu keiner Entscheidung und wir haben quasi ein Syrien vor der eigenen Haustür.

profil: Was kann und soll der Westen noch tun?

Reisner: In der Ukraine prallen konventionelle Streitkräfte auf das massivste aufeinander. Waffensysteme wie diese Mehrfachraketenwerfer haben wir seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges auf europäischem Boden nicht mehr erlebt. Sie richten verheerende Schäden an, diese Waffen sind der Horror. Es ist eine fatale Situation. Theoretisch gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man zieht an der Seite der Ukraine in den Krieg – was niemand wollen kann. Die andere ist, man betrachtet die Situation, wie sie ist und muss warten, wie sie ausgeht. Gerade versuchen wir, in fast schon homöopathischer Dosis Unterstützung zu leisten. Doch auch das kann fatal enden.

profil: Wo liegt also die Rote Linie, die die NATO zu einem Eingreifen in der Ukraine bewegen könnte?

Reisner: Die Rote Linie ist, und das betont auch US-Präsident Joe Biden immer wieder, wenn es zu einem Angriff auf einen NATO-Staat kommen würde. Das kann ein militärischer Angriff mit Landstreitkräften sein, aber auch ein massiver Cyber-Angriff. Das muss auch nicht an der Grenze zu Polen geschehen, sondern könnte auch ein Schiff auf Hoher See treffen. Die Frage ist: Wieweit sind beide Seiten bereit zu gehen? Die NATO ist bei weitem nicht so geeint, wie wir das oft annehmen. Sehen wir uns das Beispiel Ungarn an: Die ungarische Minderheit wird in der Ukraine nicht besonders gut behandelt, deswegen steht die Regierung in Budapest bei Hilfen auf der Bremse. Andere Staaten wie Großbritannien und die Niederlande wollen, dass etwas geschieht. Es gibt zwei Lager: Das eine sagt, wir müssen die Ukraine massiv unterstützen, koste es, was es wolle. Das andere, da ist Deutschland darunter, will irgendwie rauskommen und sucht nach einem Deal, wie der Konflikt zum Beispiel am Fluss Dnepr eingefroren werden kann. Aus Deutschland heißt es jetzt, wenn das mit den Rohstoffpreisen und den fehlenden Getreidelieferungen so weitergeht, dann haben wir in Deutschland bald eine Hungersnot. Unglaublich, was wir in Europa mittlerweile für Begriffe in den Mund nehmen müssen. Das ist wie im 19. und 20. Jahrhundert.

profil: Wie wahrscheinlich ist ein Angriff mit taktischen Nuklearwaffen?

Reisner: Ich kann mir vorstellen, dass die Russen, falls sie es machen, das den Amerikanern sogar vorher ankündigen, damit sie es einordnen können: Wir werden morgen über dem Schwarzen Meer eine Atomrakete zünden. Ich glaube nicht, dass Putin verrückt ist. Er spielt die Militärkarte aus. Wir haben in den letzten Jahren im Westen die Sprache der Gewalt verlernt. Wir können sie nicht lesen, weil wir sie für überwunden hielten.