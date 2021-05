Kritik an BVT-Reform: „Systematische Zerstörung“

Das Projekt „Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst“, kurz DSN, sorgte bereits für Kritik der Opposition; doch nun kommt diese auch von einer erfahrenen Verfassungsschützerin selbst: Sibylle Geißler, langjährige Leiterin des BVT-Extremismusreferats (sie trat Ende Jänner dieses Jahres in den Ruhestand).

Geißler hat sich durch den „Ministerialentwurf“ zur Reform des Staatsschutz- und des Sicherheitspolizeigesetzes gearbeitet und im Rahmen der (beendeten) Begutachtung eine ausführliche Stellungnahme geschrieben, die auf der Website des Parlaments abrufbar ist.

Schon die Einleitung hat es in sich: „Mit der rechtswidrigen Hausdurchsuchung am 28.02.2018 begann die systematische Zerstörung des BVT gefolgt von jahrelangen Reformbestrebungen, großteils mit sogenannten ,Geheimprojekten‘. Ermittlungsverfahren gegen einzelne Bedienstete – wobei auch für diese die Unschuldsvermutung gelten muss – zeichneten eine fatales Bild nach außen, nicht nur eine Imagebelastung für die Gesamtheit der verantwortungsbewussten MitarbeiterInnen des BVT. Unsicherheiten, Fluchtbewegungen, Gesundheitsprobleme, Misstrauen, Hilflosigkeit bis hin zu ,inneren Kündigungstendenzen‘ sind neben sukzessiver Verschlechterung der Arbeits- und Rahmenbedingungen, Folgeerscheinungen mit fatalen Auswirkungen auf die Sicherheit in Österreich.“