Kronzeuge Thomas Schmid: Wer jetzt aller zittern muss

Es ist der Stoff, aus dem Streaming-Dienste mehrteilige Serien produzieren: Ein mächtiger und skrupelloser Kanzler-Vertrauter wird innerhalb weniger Jahre zunächst zum Buhmann der Nation, dann zum reuigen Sünder – und letztlich zum geläuterten Helfer der Justiz. So oder ähnlich würden Netflix & Co. wohl den Weg des früheren Generalsekretärs des Finanzministeriums, Thomas Schmid, in Szene setzen. Auch wenn Schmids Werdegang in der Realität durchaus differenziert zu betrachten ist und nicht wirklich zum Heldenmythos taugt, lässt sich festhalten: Kaum jemand hat in den vergangen fünf Jahren in Österreich für mehr Aufregung gesorgt als er – und sein Handy. Und damit ist wohl noch länger nicht Schluss.