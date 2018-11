Küssel-Vertrauter als Security im BVT-Ausschuss

Seit einem Monat arbeitet ein Sicherheitsbeauftragter im Parlament, der fest in der Neonazi-Szene verankert ist.

Der stattliche junge Mann mit dem schwarzen Schuh ist ein netter Kerl. Stets unaufdringlich, höflich, zuvorkommend. Seit gut einem Monat versieht er Ordnungsdienst im Ausweichquartier des Parlaments in der Wiener Hofburg – so auch im laufenden parlamentarischen BVT-Untersuchungsausschuss. Mal begegnen ihm teilnehmende Medienleute an der Sicherheitsschleuse am Eingang, mal sieht er Medienraum nach dem Rechten.

Keine Sicherheitsüberprüfung?

Der junge Mann, dessen Identität profil aus medienrechtlichen Erwägungen nicht nennt, arbeitet für einen Sicherheitsdienstleister, der einen Vertrag mit der Parlamentsdirektion geschlossen hat. Ein Teil der Vereinbarung: Jeder im Parlament eingesetzte Mitarbeiter muss zuvor einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden, wie der Sprecher der Parlamentsdirektion Karlheinz Grundböck gegenüber profil bestätigt. Recherchen des „Standard“ legen nun den Schluss nahe, dass das im konkreten Fall nicht einmal ansatzweise erfolgte. profil konnte diese verifizieren.

Im laufenden parlamentarischen BVT-Untersuchungsausschuss, der unter anderem auch die Vorkommnisse rund um das Extremismus-Referat des BVT zum Gegenstand hatte, wird ein Mann als Security eingesetzt, der dem organisierten Rechtsextremismus zuzurechnen ist. Laut öffentlich zugänglichen Quellen darf er sich zum engsten Kreis um den derzeit inhaftierten NS-Verherrlicher Gottfried Küssel zählen und ist Mitglied einer deutschnationalen pennalen Burschenschaft. Im Internet sind Fotos zu finden, die ihn bei Neonazi-Events in Österreich und Deutschland zeigen. Zuletzt soll er am 13. Oktober – also während des bereits laufenden U-Ausschusses – in Ostdeutschland auf Gleichgesinnte gestoßen sein. Er trug dabei ein T-Shirt mit dem Schriftzug der stillgelegten Online-Plattform „alpen-donau.info“, einst Sprachrohr der österreichischen Neonazi-Szene.

Seit einem Monat im Parlament als „Portier“

Gegenüber profil bestätigte der Sprecher der Parlamentsdirektion, dass der Mann für einen externen Sicherheitsdienstleister arbeite und als seit etwa einem Monat im Parlament als „Portier“ eingesetzt werde, so auch im BVT-Ausschuss.

Als solcher hatte er bisher unter anderem Zugang unter zum Medienraum, konnte dort die Live-Übertragung verfolgen und anwesenden Journalisten über die Schulter schauen. Medienvertreter ohne Parlamentsausweis müssen am Eingang obendrein ihren Presseausweis hinterlegen – auf welchem die Privatadresse zu ersehen ist.

Wie kommt dieser Mann ins Parlament?

Wie kommt ein Mann mit diesem Hintergrund als Security ins Parlament? „Wir legen Wert auf die Feststellung, dass der Genannte kein Mitarbeiter der Parlamentsdirektion ist“, sagt Sprecher Grundböck auf Anfrage. „Wir haben einen Vertrag mit einer Sicherheitsfirma geschlossen. Dieser Vertrag sah unter anderem vor, dass Mitarbeiter, die für Sicherheitsdienste im Parlament abgestellt werden, eine Sicherheitsüberprüfung durchlaufen haben.“

Die Parlamentsdirektion habe zwischenzeitlich das Sicherheitsunternehmen kontaktiert und um Aufklärung gebeten. profil hat der Geschäftsleitung eine schriftliche Anfrage übermittelt. Deren Beantwortung stand zunächst noch aus.

Update um 17.24 Uhr: Laut Parlamentsdirektion hat das Sicherheitsunternehmen nun mitgeteilt, dass der Mitarbeiter im Vorfeld sehr wohl "sicherheitsüberprüft" worden ist. "Nach unseren Informationen hat der Mann eine Sicherheitsüberprüfung durch die zuständigen Sicherheitsbehörden durchlaufen", so Grundböck. "Unabhängig davon, dass er dabei ein positives Zeugnis ausgestellt bekommen hat, sind wir mit unseren Vertragspartner übereingekommen, dass der Mitarbeiter ab Montag kommender Woche nicht mehr im Parlament eingesetzt wird."

Update um 17.39 Uhr. Bei den "zuständigen Sicherheitsbehörden" handelt es sich nach profil-Recherchen um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Beim BVT hat also jemand einem Mann mit engen Verbindungen ins rechtsextreme Lager ein Unbedenklichkeitszeugnis ausgestellt, das es diesem erlaubte, auch im BVT-Ausschuss Dienst zu versehen.

Update um 19.05 Uhr. Zwischenzeitlich hat sich ein Sprecher des Arbeitgebers geäußert. Bei der Firma handelt sich um den Österreich-Ableger des international tätigen Sicherheitsdienstleisters G4S: „Die Person war ab 5. Februar 2018 im Unternehmen beschäftigt und wurde vom BVT sicherheitsüberprüft.“ Die Überprüfung habe keine Beanstandungen ergeben. Mit Auftauchen der Vorwürfe sei der Mitarbeiter dienstfrei gestellt worden. Nach profil-Recherchen arbeitete der Mann zuvor bei anderen Sicherheitsfirmen und war einst auch Soldat des Österreichischen Bundesheeres.