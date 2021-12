Ein turbulentes Jahr: profil blickt zurück auf die letzten Monate der Ära Kurz

Nr. 47/2021 vom 21. November: Am Ende hat es dann doch gereicht. Am Ende hat man sich dann doch geeinigt. Am Ende steht: ein neuer Lockdown. Es fühlt sich an wie ganz am Anfang: März 2020. Alles steht still. Das Virus hat gewonnen. Im November kamen wir zum Schluss: Das Pandemie-Management der Bundesregierung, die meiste Zeit unter Sebastian Kurz, die politische Performance einiger Länder, die Faktenresistenz mancher Politiker (und leider auch erheblicher Teile der Bevölkerung) haben dazu geführt, dass das öffentliche Leben in diesem Land heruntergefahren wurde, zum vierten Mal insgesamt (von Interims-, Teil- und Beinahelockdowns einmal abgesehen).