Laptop-Lüftung

Kennen Sie das auch? Sie gehen, wie so oft in Corona-Zeiten, mit Ihrem Kind spazieren. Sie haben natürlich auch Ihren Laptop dabei. Plötzlich kommt ein Anruf: Ermittler der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) führen eine Hausdurchsuchung bei Ihrem Mann durch und wollen den Laptop, den sie gemeinsam nutzen. So, laut „Standard“, geschehen im Rahmen der Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel. Der Ausflug ist ruiniert.