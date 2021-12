Brief an das Neujahrsbaby

Es ist das Jahr 2052. Österreichs Neujahrsbaby 2022 feiert seinen 30. Geburtstag. Sind all die schlimmen Vorhersagen betreffend Klimakatastrophe eingetroffen? Oder konnte die Weltgemeinschaft die Kurve doch irgendwie kratzen und das Schlimmste abwenden?

Das Neujahrsbaby fragt sich vielleicht, in was für eine Welt es geboren wurde. Es fragst sich vielleicht, wie die Generation seiner Eltern damals getickt hat. Wie es dazu kam, dass seine Realität so ist, wie sie ist. Was die Menschen damals bloß falsch gemacht haben.

Christina Hiptmayr und Joseph Gepp senden einen Brief in die Zukunft und versuchen eine Erklärung.