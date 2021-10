Spaltkräfte: Braucht die Welt Atomkraft, um das Klima zu retten?

„Ignoriert“, wie Bill Gates meint, wurde die Kernenergieforschung allerdings nie. Sogenannte „schnelle Brüter“ oder Small Modular Reactors (SMR), wie er einen bauen will, erfand man in den 1960er-Jahren. Seither investierte die Atomindustrie eine Menge Geld in ihre Entwicklung. Kein Wunder, die Vorteile klingen bestechend gut: Die kleinen Reaktoren sollen Uran-238, das in den großen Kraftwerken übrig bleibt, durch „Erbrüten“ von Plutonium besser verwerten. Zudem soll der Bau deutlich schneller laufen und günstiger sein als bei den Großkraftwerken. Liefern sollen die Kleinreaktoren etwa 300 Megawatt Strom, das ist rund ein Drittel der bislang üblichen AKWs. Und, der wohl größte Vorteil: Bill Gates und seine Mitstreiter versprechen absolute Sicherheit. Die Anlagen könnten unterirdisch gebaut werden und wären damit vor Anschlägen gefeit. Zudem würden „geniale Konstruktionsmerkmale“ den Reaktor sicher machen, so Gates: „Ein Unfall würde buchstäblich durch die Gesetze der Physik verhindert werden.“

Fachleute bezweifeln das. Wie die meisten Schnellbrüter soll auch Gates’ Reaktor mit Natrium gekühlt werden. Das Problem: Natrium reagiert explosiv mit Wasser und Luft. Von den weltweit existierenden sechs Versuchsanlagen hatte bisher jede mit Natriumlecks und in der Folge mit Bränden zu kämpfen. 1995 fing der Reaktor in Monju in Japan Feuer und musste stillgelegt werden. Auch Frankreich investierte enorme Summen in Brutreaktoren, zuletzt flossen 700 Millionen Euro in einen Prototyp namens Astrid. 2019 wurde er eingemottet: zu teuer, technisch zu unausgereift, zu gefährlich.

Nur im russischen AKW Belojarsk sind seit 1980 schnelle Reaktoren in Betrieb, das „Brüten“ funktioniert aber auch dort noch nicht. Seit vergangenem Mai dümpelt zudem ein Kleinreaktor an Bord des Schiffes Akademik Lomonossow vor der sibirischen Stadt Pewek, die er ebenso mit 35 Megawatt Strom versorgt wie die Bohrinseln der Region. Sind das schwimmende Kraftwerk oder die russischen Brutversuche ein Lichtblick für die Atomindustrie? Wohl kaum, sagt Risikoforscher Wolfgang Liebert. Auch die Russen würden die Natriumbrände nicht in den Griff bekommen. „Die Reaktoren wären nach westlichen Standards nicht genehmigungsfähig.“ In einer Studie analysierten Liebert und sein Team das Potenzial von schnellen Brütern.

Fazit: Mit ersten Kraftwerken außerhalb Russlands sei frühestens in den 2040er-Jahren zu rechnen. Für die Klimawende ist das zu spät.