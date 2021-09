Lobau-Proteste: Was braut sich da zusammen?

Die Besetzung der SPÖ-Zentrale am Montag war nur der Auftakt einer heißen Klimaprotest-Woche. Am Dienstag ketteten sich mehrere Personen in Wien-Donaustadt an einen Bagger. Am Mittwoch wurde im Gemeinderat über die Räumung der Protestcamps diskutiert. Am Donnerstag drangen Greenpeace-Aktivisten ins Vorzimmer des Wiener Bürgermeisters ein und hissten auf der Turmfassade das Plakat „Lobau bleibt“. Sie blieben über Nacht und schlossen sich am Freitag den „Klimastreik“-Protestmärschen an.