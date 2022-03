Virologe Bergthaler im Club 3: „Die Impfpflicht ist mehrfach missglückt“

Bei der Begrüßung im Club 3, dem gemeinsamen TV-Talk von profil, „Kurier“ und „Kronen Zeitung“, streckt uns der Molekularbiologe Andreas Bergthaler von der MedUni Wien noch die Corona-Faust entgegen, bei der Verabschiedung die Hand. Dazwischen haben wir über die Rückkehr in die Normalität gesprochen, ohne Masken, Abstand und Corona-Faust. Doch Bergthaler lässt sich kein Monat oder Jahr für den Exit entlocken. Er spricht lieber über die Vorbereitung auf neue Mutationen bis Herbst, die nicht automatisch milder sein müssten. Es würde ihn wundern, sagt er, wenn diese noch Omikron hießen. Selbst eine Zwischenvariante über den Sommer schließt Bergthaler nicht aus. Die Delta-Variante habe sich im Sommer verbreitet.



Angesichts von täglich rund 50.000 Neuinfektionen und einer steigenden Zahl an Covid-Patienten auf den Normalstationen ist ein Richtungsstreit zwischen den Beraterkommissionen entstanden, ob die Öffnungen vom

5. März klug waren (siehe Seite 26). Bergthaler, der selbst Mitglied in der „Gecko“-Kommission ist, siedelt sich auf der vorsichtigeren Seite an. Die Lage auf den Intensivstationen sei zwar stabil, die weitgehende Abschaffung der Maskenpflicht – zum Beispiel in Schulen – kritisiert er aber indirekt. „Wir haben uns an die Maske gewöhnt. Deswegen fällt uns kein Stein aus der Krone, wenn wir sie dort weiter tragen, wo Menschen über einen längeren Zeitraum dicht zusammenkommen.“