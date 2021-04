Mehr Freiheiten trotz Corona: Sehnsuchtsort Vorarlberg

"Alles, was für Jugendliche mit einem gewissen Risiko machbar ist, sollte man in ganz Österreich öffnen"

Der Kinder- und Jugendanwalt des Landes Vorarlberg, Michael Rauch, spricht von Verheerungen, die die Pandemie bei manchen Kindern und Jugendlichen angerichtet hat. Der erste Lockdown sei „ein Schock“, die Maßnahmen „überzogen“, die Strafen zu hart gewesen - in Einzelfällen mussten Jugendliche wegen Verstößen gegen die Maßnahmen bis zu 3000 Euro bezahlen; Kinder, deren Vater oder Mutter jenseits der Grenze lebt - etwa aus beruflichen Gründen - konnten diese teils monatelang nicht sehen. Im Jänner 2021 sei die Stimmung gekippt, die jugend-psychiatrische Versorgung nicht mehr für alle möglich gewesen. Rauch entwirft ein düsteres Bild: ganze Tage am Computer, keine Bewegung, explosionsartiger Anstieg von Adipositas, Angststörungen, Suchtverhalten beim Online-Gaming, Sprachlosigkeit und Depression, sexualisierte Gewalt im Internet. Pubertierende Jugendliche, für die die Peergroup das Wichtigste ist, „saßen wie in einem Gefängnis daheim“ sagt Rauch. Die Öffnung jetzt sei eine Chance, doch müsse sie begleitet werden von viel mehr Sozialarbeitern an den Schulen, Ferienprogrammen und Zeltlagern im Sommer (mit Ausfallshaftungen der öffentlichen Hand, falls sie doch wieder abgesagt werden). „Kinder werden die Folgen der Pandemie am längsten spüren. Landeshauptmann Markus Wallner hat in einem Gespräch eingestanden: Wir hatten so viele Bälle in der Luft, diesen einen Ball hatten wir nicht im Blick. Alles, was für Jugendliche mit einem gewissen Risiko machbar ist, sollte man in ganz Österreich öffnen“, fordert Rauch.