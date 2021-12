Mensch des Jahres 2021 ist ein Ding: Das Handy von Thomas Schmid

Als Thomas Schmid am frühen Morgen des 12. November 2019 sein Mobiltelefon aus der Hand gibt, geben muss, tut er es in der trügerischen Gewissheit, alles richtig gemacht zu haben. Kurz davor hat er große Datenmengen-vorwiegend WhatsApp-Chatverläufe-von seinem Apple iPhone XS Max gelöscht. Ganz so, als hätte er diese Hausdurchsuchung kommen sehen (oder, wahrscheinlicher: als sei er davor gewarnt worden).



Der damals 44-jährige Tiroler, der mit vollem Namen Thomas Peter Schmid heißt, steht Ende 2019 auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere. Seit 1. April 2019 führt er als Alleinvorstand die milliardenschwere Staatsholding ÖBAG, die Jahre davor hat er im Finanzministerium gearbeitet, als Kabinettschef von gleich drei ÖVP-Finanzministern: Michael Spindelegger, Hans Jörg Schelling und Hartwig Löger, zuletzt auch als Generalsekretär des Finanzressorts.