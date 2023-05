Mental Health nach der Pandemie: Was taugt der Regierungsplan?

Als das Gesundheitsministerium im März 2022 beschloss, 12,2 Millionen Euro für eine bessere psychische Gesundheitsversorgung von Jugendlichen in die Hand zu nehmen, war die Pandemie schon zwei Jahre alt. Das Ziel: kurzfristige und niederschwellige Hilfestellungen bei psychischen Problemen. Aber das kam nicht bei allen an.

Laut Rechnung des Gesundheitsministeriums brauchen in Österreich fünf Prozent aller Kinder und Jugendlichen unter 21 Jahren psychische Versorgung. In Zahlen: 23 370. Aber lediglich für 1,23 Prozent von ihnen stehen kassenfinanzierte Therapieplätze zur Verfügung – die Bundesregierung hat deswegen das Projekt “Gesund aus der Krise” gestartet. Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre können sich über eine Webseite oder Telefonnummer für 15 Stunden Psychotherapie anmelden.

Bis zum Stichtag am 01.02.2022 haben sich insgesamt 10.277 Betroffene bis 21 Jahren bei „Gesund aus der Krise“ gemeldet – 8.843 konnten auch an Psycholog:innen und Psychotherapeut:innen weitervermittelt werden. Zwar wird das mit 15 Therapieeinheiten dotierte Kontingent als kurzfristige Maßnahme begrüßt, der Bedarf an Langzeittherapie bleibt damit jedoch unerfüllt. Nur in 931 Ausnahmefällen wurde eine Verlängerung – um fünf Therapiestunden – genehmigt.

„Die klopfen sich alle stolz auf die Schulter“, sagt Kiana L., Aktivistin bei „Change of the Youth”, einer Mental Health-Initiative, doch „gerechnet auf alle Kinder und Jugendlichen im Land ist das ein Budget von rund 6,50 Euro pro Person – das ist so viel wie ein Big Mac“.