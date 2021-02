Das rot-blaue Duell um Wien wird sich aber erst 2020 wirklich entscheiden, sollte denn die rot-grüne Koalition so lange halten. Die Wiener Grünen sind momentan auf der Suche nach einem Spitzenkandidaten für die nächste Wahl. David Ellensohn will sich der parteiinternen Abstimmung stellen und lässt mit deutlicher Kritik an Ludwig aufhorchen. „Wenn das der neue Stil ist, dann haben wir schon Schwierigkeiten“, äußerte er sich zum Alkoholverbot am Praterstern. Auch der Verkauf von 3.000 gemeinnützigen Wohnungen der WBV-GÖD zum Stückpreis von 2.000 Euro an Christian Hosp und seinen Geschäftspartner Heumarkt-Entwickler und -Investor Michael Tojner hätte das Potenzial, die Koalition zu sprengen. Michael Ludwig war 2015, zur Zeit des Deals, der zuständige Wohnbaustadtrat. Seine Nachfolgerin und Vertraute Gaál muss nun entscheiden, ob der Deal zurückgenommen werden muss. Sie kündigte bereits an, dem Verkauf voraussichtlich keine Genehmigung zu erteilen. Ganz zur Freude der NEOS und der FPÖ: "Michael Ludwig hat sich entzaubert", so lautet Gudenus' Bilanz nach drei Monaten Ludwig.