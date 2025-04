Mietpreisbremse: Warum jeder vierte Mieter noch darauf warten muss

Gute Nachrichten für Mieter: Wer im Altbau, in einer Kategorie-Mietwohnung oder im geförderten Wohnbau lebt, bleibt in diesem Jahr von einer Mieterhöhung verschont. Ein Erfolg, den sich Vizekanzler Andreas Babler und die Sozialdemokratie mit dem Mietpreisstopp zuschreibt. Der 1. April ist traditionell jener Stichtag, an dem Mieten nach dem Richtwertgesetz angepasst werden. Um eine Erhöhung von 4,2 Prozent bei Kategorie- und 2,9 Prozent bei Richtwertmieten noch rechtzeitig zu verhindern, drängte die SPÖ nach der Regierungsangelobung auf eine rasche Umsetzung der Mietpreisbremse.

Schlechte Nachrichten gibt es hingegen für Mieter im Neubau: Wer einen freien Mietvertrag hat, profitiert bislang nicht vom Mietpreisstopp – noch nicht. „Ein entsprechendes Gesetz für freie Mietverträge ist derzeit in Arbeit“, sagt die Nationalratsabgeordnete und Wohnbausprecherin der SPÖ, Elke Hanel-Torsch, zu profil. Sie ist auch Chefin der Mietervereinigung.