Militäraufgebot gegen Flüchtlinge an der Grenze zu Ungarn

Trotzdem werden derzeit fast alle entdeckt: Erst wenige Stunden zuvor erhielt B. einen Anruf von einer Anrainerin aus Nikitsch. Sie meldete einige Personen, die „hier definitiv nicht hergehören“. B. schickte einen Bundesheer-Trupp los, der bei einem Parkplatz 14 junge Männer fand – 13 aus Bangladesch, einer aus Indien stammend. Sie verhielten sich wie die meisten Flüchtlinge: ruhig. „Die wollen sich meistens einfach hinsetzen, einen Schluck Wasser.“ Und natürlich: Asyl.

Über 5500 Menschen griffen Bundesheer und Polizei nach eigenen Angaben heuer allein an der burgenländisch-ungarischen Grenze auf – der höchste Wert seit 2016. Vor drei Wochen rückten Innenminister Karl Nehammer und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zur Pressekonferenz aus. „Das europäische Asylsystem ist gescheitert“, so Nehammer. Und weiter: „Wir ziehen daher unser Sicherheitsnetz an der Grenze massiv hoch.“ 400 zusätzliche Soldaten wurden von Klaudia Tanner dafür ins Burgenland beordert. In Summe sind 1400 Sicherheitskräfte am Assistenzeinsatz beteiligt.