Mireille Ngosso: "Wir alle sind mal rassistisch"

"Viele haben nicht mehr das Gefühl, klassische Parteien zu brauchen, um für eine Sache zu kämpfen"

profil: Wie kann die SPÖ generell wieder stärkste Partei im Land werden?



Ngosso: Politischer Aktivismus hat sich maßgeblich verändert. Viele haben nicht mehr das Gefühl, klassische Parteien zu brauchen, um für eine Sache zu kämpfen. Fridays for Future, das Frauenvolksbegehren, Black Lives Matter - es ist unglaublich, was sich auf der Straße alles tut. Man muss diese Kraft der Zivilgesellschaft nutzen und in die Politik tragen.



profil: Sie setzen sich nicht nur für Schwarze, sondern auch für Muslime ein. Warum?



Ngosso: Ich setze mich für alle Menschen in Österreich ein, die diskriminiert werden. Das entspricht den sozialdemokratischen Grundwerten.



profil: In einem Instagram-Posting haben Sie den politischen Islam sinngemäß als Erfindung der ÖVP bezeichnet. Das einzige Problem in Österreich sei die Islamfeindlichkeit.



Ngosso: Das ist nicht korrekt.



profil: Ich kann Ihnen das Posting wörtlich vorlesen: "Der angebliche 'politische Islam' in Österreich ist einzig und allein eine Ablenkung vom Versagen der Bundesregierung "



Ngosso: Was stimmt, ist, dass ich jegliche Form von Extremismus ablehne. Und ich bin dagegen, sich einzelne Gruppen rauszupicken und sie unter Generalverdacht zu stellen, wie das durch die Islamlandkarte geschieht.

"Das Patriarchat ist in allen Kulturen zu Hause"

profil: Die Historikerin Nina Scholz bezeichnet die Lebensrealität mancher muslimischer Frauen als "Käfig aus Ehre und Gewalt". Das ist noch kein Extremismus, aber wohl auch nicht mit dem traditionellen SPÖ-Frauenbild vereinbar.



Ngosso: Diesen Käfig gibt es doch auch unter autochthonen Österreichern. Gerade die jüngsten Frauenmorde haben uns das vor Augen geführt. Hier dürfen wir keine Unterschiede machen. Das Patriarchat ist in allen Kulturen zu Hause.



profil: Direkten oder indirekten Zwang, sich zu verhüllen oder sich keusch anzuziehen, gibt es unter autochthonen Österreichern so nicht.



Ngosso: Ich habe gerade im Medizinstudium so viele Frauen kennengelernt, die das Kopftuch freiwillig und selbstbewusst tragen. Jeder Mensch hat ein Recht auf freie Religionsausübung.



profil: Vom Kinderkopftuch- oder Burkaverbot halten Sie demnach nichts?



Ngosso: Das treibt diese Kinder und Frauen nur in die Isolation. Und dann erreichen wir sie gar nicht mehr. Der Staat muss Frauen helfen, selbstbestimmt zu leben, anstatt ihnen Kleidervorschriften zu machen.



profil: Ich würde gerne von Ihnen als linke Frauenpolitikerin wissen, was Sie für junge Frauen tun würden, die aus Gründen der Familienehre unterdrückt werden.



Ngosso: In dieser Frage ist Bildung der entscheidende Faktor. Wir brauchen vermehrt Sozialpädagoginnen, Schulsozialarbeiterinnen, um Kinder zu stärken, die daheim Missstände erleben. Auch die Eltern sollten besser einbezogen werden.



profil: Braucht es in Österreich eine Migrantenquote nach Vorbild der Frauenquote?



Ngosso: Solange es in der Gesellschaft Ungleichgewichte und Schieflagen gibt - auch in der Repräsentation - können Quoten ein Mittel sein, um dem entgegenzuwirken. Das Black-Voices-Volksbegehren ist dabei, ein entsprechendes Konzept auszuarbeiten - wir müssen aber noch definieren, wer genau unter diese Quote fallen soll.



profil: Wo würde diese Quote gelten?



Ngosso: In der öffentlichen Verwaltung.



profil: Wer sind Ihre politischen Vorbilder?



Ngosso: Die schwarze Abgeordnete der Grünen in Schleswig-Holstein, Aminata Touré, Michelle Obama und Johanna Dohnal.



Zur Person



Mireille Ngosso (40) ist in der Demokratischen Republik Kongo geboren; ihre Eltern flüchteten nach Wien, als sie drei Jahre alt war. Sie ist angehende praktische Ärztin, verheiratet und hat einen Sohn. In der Inneren Stadt war sie Bezirkspartei-Stellvertreterin und sollte Spitzenkandidatin für die Wahl 2020 werden, erlitt jedoch bei der internen Abstimmung eine herbe Niederlage. Als Mitorganisatorin der Black-Lives-Matter-Demo mit 50.000 Teilnehmern kämpfte sie sich ins politische Rampenlicht zurück und wurde auf einen wählbaren Platz für den Gemeinderat gereiht. Sie holte über 3000 Vorzugsstimmen und wurde Landes- statt Bezirkspolitikerin.