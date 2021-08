Mirwais Wakil wurde zu den Taliban entführt

Die Entführung nach Afghanistan

Es war im Sommer 1999 und Mirwais neun Jahre alt, als er neben seiner Schwester Laila im Fonds eines Ford aufwachte, vor sich den Vater und einen Freund des Vaters sah und draußen das Flughafengebäude der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Er fragte: "Wo ist Mama?"

Er hat kaum Erinnerungen an diese Reise. Als ob er betäubt gewesen wäre vor Schmerz oder anderen Dingen. Nach etwa zehn Tagen waren sie in Afghanistan angekommen. Die Luft flirrte vor Hitze. Auf den staubigen Straßen stank es nach Dung. Prodigy, Backstreet Boys und Spice Girls waren verboten. Im Präsidentenpalast in Kabul herrschten die Taliban. Hinter der elfjährigen Laila fiel die Türe ins Schloss. Wie alle Frauen lebte sie in Hausarrest. Einmal lief Laila, das Verbot missachtend, mit wehendem Haar auf die Straße und rief in höchster Aufregung nach Mirwais, der draußen Fußball spielte: "Mama ist am Telefon." Doch der Vater war schneller: "Dreckige Schlampe. Solltest du es wagen, hierher zu kommen, werde ich dir den Kopf abhacken, meine Talibanbrüder werden dich in Stücke schneiden und an die Hunde verfüttern. Du hast hier keine Rechte." Mirwais konnte ihre tränenerstickte Stimme hören: "Ich werde eine Burka tragen. Ich werde mich den Taliban fügen. Du darfst mich jeden Tag schlagen, aber ich kann nicht ohne meine Kinder leben. Lass mich zu ihnen." Dass ihre Mutter damals alles Menschenmögliche unternahm, sie zu finden, wussten sie nicht. Botschaften auf Zettelchen hatten sie nie erreicht.

profil ist mit Mirwais' Mutter in einer kleinen Wiener Bäckerei verabredet und trifft auf eine ungewöhnlich schöne Frau, gleich einer Prinzessin aus dem Märchenbuch, ein Gesicht, dem man die Schläge des Schicksals nicht sofort ansieht. Mirwais' Mutter, Maryam, entstammt einer gebildeten Familie aus Kabul. Als junges Mädchen war sie bei den Jungkommunisten aktiv gewesen. Sie hatte im afghanischen Bildungsministerium gearbeitet, und als die Mudschaheddin an Einfluss gewannen, ging sie mit einem Stipendium zum Studium nach Sofia. Laila und Mirwais waren da schon auf der Welt. Ihr Mann, ebenfalls ein viel versprechender Stipendiat, der sich in Sofia als Mediziner einen Namen machte, kam aus einer traditionellen Paschtunenfamilie in der Provinz, und hatte, wie sich herausstellen sollte, andere Vorstellungen vom gemeinsamen Leben. Maryam macht ihren Master in Biologie, doch die Ehe läuft nicht gut. Der hochintelligente Arzt schlägt seine Frau, tobt vor Eifersucht, verbietet ihr, mit Freundinnen auszugehen. Er berührt sie nicht mehr und hat selbst Geliebte. Als dann wirklich ein anderer Mann auftaucht, dreht er durch und entführt die Kinder. Er wird später sagen, er wollte seiner Familie in Afghanistan helfen, als Arzt seiner Heimat dienen. Maryam meint: "Es war Rache. Er wollte mich zerstören, indem er mir die Kinder nimmt." Mirwais sagt: "Er ist kein schlechter Mensch. Sie haben ihn immer wieder angerufen. Er fühlte sich schuldig."

Mirwais und Laila wurden in ein Dorf im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet gebracht, in dem ein Dutzend Brüder und Schwestern ihres Vaters, Aberdutzende Onkel, Tanten, Nichten und Neffen leben. Bittere Armut. Lehmhütten. Hunger. Keine Elektrizität, keine Kanalisation. Mirwais und Laila sind schockiert. Sie sind hier die einzigen Kinder, die lesen und schreiben können.

In einer atemberaubenden Landschaft sieht Mirwais am Straßenrand Leichen, aus denen Organe herausgeschnitten wurden, bärtige Gestalten mit Kalaschnikows im Anschlag, vor denen alle zittern. Er beobachtet eine öffentliche Hinrichtung und Männer, die unter Allahu-Akbar-Rufen auf abgehackte Menschenköpfe eintreten. Aber er erlebt auch selbstlose Hilfe und Herzlichkeit.

11. September 2001. Al Kaida und ihr Anführer Osama Bin Laden, der sich in den Bergen Afghanistans versteckt hält, bekennen sich zum bisher größten Terroranschlag in der Geschichte. Ein Bündnis von Staaten unter Führung der USA erklärt der Taliban-Regierung einen Monat später den Krieg. Mirwais erinnert sich, dass die Menschen in der Provinzhauptstadt Ghazni, einst die Stadt der Intellektuellen, der Dichter und Denker, sich in der ersten Zeit befreit fühlten. Musik dröhnte wieder aus Ghettoblastern, Buchläden wurden eröffnet, die gefürchteten Taliban schienen wie vom Erdboden verschluckt, doch am Land blieb alles beim Alten. Hier herrschten weiter archaische Strukturen. Einige Brüder von Mirwais' Vater hatten als Mudschaheddin gegen die Sowjets gekämpft und waren in deren Gefängnissen gefoltert worden. Jetzt standen ihre Söhne in den Diensten der Taliban. Auch Mirwais' Lieblingscousin.

Als Sohn des Arztes hat Mirwais im Familienverband eine privilegierte Stellung. Er ist mitten in der Pubertät und hat gelernt, dass man Frauen, Kinder und Tiere schlagen darf, wann man will, und dass mit Ungläubigen wie mit Schweinen zu verfahren sei. Mirwais eifert seinen Cousins nach und besucht jetzt eine Koranschule. Es treibt ihn dazu, exzessiv zu beten und zu fasten, die Sünde seiner "schlechten" Herkunft zu büßen. Er könne sich davon befreien, wenn er sich selbst opfere, wenn er ein Selbstmordattentat ausführe, so die einschmeichelnden Worte des Imams seiner Moschee. Mirwais wird fast verrückt darüber.

Einmal findet er sich in einem Pulk junger Taliban. In ihrer Mitte kauert eine Frau am Boden, der Mann daneben schwankt im Stehen. Ihre Gesichter sind nicht mehr zu erkennen. Lebendig nur noch die Augen unter Blut, Erde und Schutt. "Nimm einen Stein, tu deine Pflicht." Von allen Seiten wird der 13-Jährige aufgefordert, mitzumachen. "Ich greife nach einem Stein, spüre, wie schwer er mir in der Hand liegt, und ziele", sagt Mirwais. Eine rote Fontäne strömte aus ihrem Kopf, und die Meute applaudiert. Er rannte weg und wollte alle mit einer Kalaschnikow ummähen, auch sich selbst. Mirwais hat diese Szenen lange Zeit aus seinem Kopf verbannt, sich eingeredet, das wäre nur ein Albtraum gewesen, aber das war es nicht.