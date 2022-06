Ein anderer Pädagoge, der seit drei Jahren in einem Kindergarten in Wien-Ottakring arbeitet, erzählt: „,Ein Mann im Kindergarten? Mit dem muss etwas nicht stimmen.‘ Ich weiß, dass manche Eltern solche Vorbehalte hegen.“ Mit solchen Gedanken im Hinterkopf hat er sich bei intimen Situationen von Beginn an unwohl gefühlt.

Seine goldene Regel: Die Kinder miteinbeziehen. „Ich frage immer, ob es okay ist, wenn ich mit ihnen aufs Klo gehe und ihre Windel wechsle. Oder ob sie eine Kollegin vorziehen. Und wenn ich der Einzige bin, der dafür infrage kommt, achte ich sehr darauf, dass sich das Kind wohlfühlt.“ Auch dieser Kindergärtner achtet akribisch darauf, nie mit einem Kind allein auf dem Klo zu sein.

Kleinkindern in intimen Situationen Geborgenheit und Sicherheit zu geben, gilt in der modernen Kindergartenpädagogik als ein wesentlicher Schlüssel zum Vertrauen. Doch je größer der Personalmangel und in weiterer Folge der Druck und Stress, desto unpersönlicher und hektischer wird gewischt und gewickelt. In der Realität vieler heimischer Kindergärten betreut nicht selten eine Pädagogin bis zu 25 Kinder – inklusive Klo- und Wickeldienst, während eine zweite Helferin Frühstück, Mittagessen oder Jause vorbereitet. In solchen Krippen oder Kindergärten ist das Personal froh, wenn es die Kinder ohne gröbere Verletzungen beim Spielen oder Streiten heil durch den Tag bringt. An die Umsetzung neuer pädagogischer Lehrformeln ist dabei gar nicht groß zu denken.

Wegen des extremen Personalmangels fällt ein wesentlicher Sicherheitsmechanismus gegen Missbrauch oft weg: Das Vier-Augen-Prinzip. Würde es eingehalten, bräuchte man über das Geschlecht des Personals gar nicht groß nachdenken.

„Die beste Prävention gegen Missbrauch ist, wenn nie jemand allein die Gruppe betreut“, sagt die Bundesgeschäftsführerin der Kinderfreunde, Daniela Gruber-Pruner. Denn auch Frauen seien nicht davor gefeit, „Dinge zu tun, die sie später bereuen und die als übergriffig aufgefasst werden könnten“. Deswegen sei eine „Fehlerkultur des Hinschauens und des offenen Feedbacks so entscheidend, ohne Angst, Kolleginnen und Kollegen zu vernadern“.