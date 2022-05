Das rote Projekt Ballhausplatz

Gefahr 1: Nehammer und Kogler

Gute Umfrageergebnisse sind wie nicht realisierte Aktiengewinne – Momentaufnahmen, die jederzeit verpuffen können. Niemand weiß das besser als der gescheiterte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der zwischen 2014 und 2017 beinahe drei Jahre lang die Stimmung im Land dominierte, nur um bei der Nationalratswahl von Sebastian Kurz geschlagen zu werden. Und auch Kurz selbst kann sich heute nichts mehr darum kaufen, dass er am Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 an der Absoluten kratzte. Ein roter Gewerkschafter vergleicht die aktuelle Situation mit einem Kartenspiel: „Wir haben ein super Blatt in der Hand, wissen aber nicht, ob wir es ausspielen können. Das Heft des Handelns liegt bei der Regierung.“

Die SPÖ würde einen großen Fehler machen, Kanzler Karl Nehammer und seinen Vize Werner Kogler zu unterschätzen.

Im Gegensatz zu Rendi-Wagner sind Nehammer und Kogler seit Jahrzehnten Berufspolitiker. Kogler führte seine Partei aus dem Nichts in die Regierung, Nehammer profilierte sich nach den Skandalen um Sebastian Kurz als Ruhestifter in seiner Partei. Trotz Rücktritten, Ermittlungen und akutem Korruptionsverdacht in seiner Partei liegt der ÖVP-Chef in der Kanzlerfrage vor Rendi-Wagner. Die Legislaturperiode läuft noch bis 2024, und Türkis-Grün hat derzeit kein Interesse an Neuwahlen. Ein Wahlkampf inmitten multipler Krisen wäre auch nur schwer zu argumentieren.