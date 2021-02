profil-Morgenpost: Entspannen mit Dunkelziffer

Relax – if you can: „Bis zum 7. März war Corona bei uns nicht offiziell bekannt, am 9. haben wir zugesperrt“, erklärt Bernhard Zangerl, Betreiber einer inzwischen weltbekannten Ischgler Après-Ski-Bar, im neuen profil. Womit immerhin zwei Dinge bewiesen wären, erstens: Es gibt nur, was es offiziell gibt, und das ist das, was von der Tiroler Landesgesundheitsbehörde als existent anerkannt wird. Über die ontologischen, physikalischen, aber auch theologischen Auswirkungen dieser Tatsache wird die Fachwelt noch lange streiten. Zweitens: Auch im Angesicht einer existenziellen Gefahr bewahren echte Profis Ruhe und schlafen lieber zweimal darüber, als übertrieben überstürzt, also zum Beispiel halbwegs rechtzeitig zu reagieren. Darüber wird die Tiroler Landesgesundheitsbehörde mit den beteiligten Profis wohl noch länger streiten.