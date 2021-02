Sind Sie heute von idyllischem Vogelgezwitscher geweckt worden? Nein? Sollten Sie in Wien leben, kann es durchaus sein, dass die Vögel in Ihrer Umgebung gerade Wichtigeres zu tun haben. Da der Verkehrslärm in den Städten momentan weit geringer ist, müssen Vögel weniger und leiser singen, wie Wildtierbiologe Klaus Hackländer im profil-Interview erklärt, und haben mehr Zeit für andere Dinge, wie Brutpflege.